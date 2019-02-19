НАБУ і САП маніпулюють згадками Мартиненка по "Енергоатому", - адвокат

Фото: Микола Мартиненко (nfront.org.ua)

У Мартиненко звинуватили НАБУ і САП у маніпуляціях

НАБУ, САП та близькі до них активісти маніпулятивно нав'язують суду тезу про нібито зв'язок закупівель "Енергоатому" і "справи Мартиненка". Про це заявив адвокат Петро Бойко, повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу екс-депутата Мартиненка.

"Судові засідання показали провал звинувачення проти Мартиненка за всіма напрямками", - зазначив адвокат.

"По-перше, не було жодних збитків для держави від закупівлі "Енергоатомом" устаткування у "Шкоди". Чехи продавали його всім країнам за однаковою ціною. Це легко перевірити, але НАБУ спеціально відмовився долучити до справи відповідні документи. А на нібито збитки для держави будуються звинувачення проти Миколи Мартиненка та інших людей. Тому НАБУ руками лояльних прокурорів САП намагалося приховати від суду цілі томи документів на користь Мартиненка. Причому ці документи були зібрані самим НАБУ", - підкреслив Бойко.

За його словами, "НАБУ і САП у суді займаються маніпуляціями. Наприклад, намагаються без документів прив'язати Миколи Мартиненка до укладення угоди між "Енергоатомом" і "Шкодою".

У Мартиненка зазначили, що "Енергоатом" міг закупити обладнання або у російського "Росатому", або у чеської "Шкоди" (яка працює в правовому полі ЄС).

"Прокурори стверджують про порушення з боку "Енергоатому" під час тендерних процедур зі "Шкодою" - хоча це не підтверджено жодним рішенням суду. А головне - це не має ніякого зв'язку з обвинуваченням у цій справі", - сказав юрист.

На його думку, Мартиненко намагаються бездоказово "навісити" те, до чого він не мав відношення. Його ім'я навіть не фігурує в справі в цьому контексті. Більш того, як повідомив Бойко, незалежна експертиза встановила, що "Енергоатом" отримав 21 млн гривень прибутку.

"По-друге, як картковий будиночок в суді розсипався ще один фейк - про нібито причетність Миколи Мартиненка до панамської компанії "Бредкрест". Там фігурують зовсім інші люди. А документи про це (від установчого договору до власника сертифіката) теж містяться в матеріалах звинувачення - в т. ч. на розрекламованої "швейцарської флешці". НАБУ і САП намагалися приховати від суду і ці документи, не зробивши перекладу на українську або його фальсифікуючи", - сказав він.

За словами Бойка, "НАБУ розуміє, що в суді це розпіарені справа вже розвалилася. Тому головним аргументом звинувачення залишається дискредитація Миколи Мартиненка. Проти нього тривають інформаційні атаки з боку активістів, які обслуговують НАБУ. Але попереду ще матеріали захисту, які остаточно покажуть сфабрикованість цієї справи", - зазначили у Мартиненка.