НАБУ і САП хочуть "завалити" суд у справі Мартиненка, - адвокат

Фото: Микола Мартиненко (nfront.org.ua)

На думку адвоката, НАБУ і САП хотіли поставити під сумнів майбутнє рішення суду

НАБУ і САП хотіли закласти "юридичну міну" під розгляд у суді справи Миколи Мартиненка і поставити під сумнів майбутнє рішення суду, оскільки справа вже майже розвалилася. Так адвокат Петро Бойко прокоментував клопотання САП у Шевченківський суд повернути прокурора Андрія Перова до участі в судових засіданнях, повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу екс-депутата.

За словами адвоката, Шевченківський райсуд ухвалив повністю законне рішення - юридично суд не міг повернути Перова і скасувати своє рішення про його відсторонення. "Перов і раніше демонстрував чітку заангажованість і упередженість до фігурантів цієї справи. А тепер він робив би це з подвоєною силою", - сказав Бойко.

Звернення САП про Перова він назвав "піар-ходом НАБУ для того, щоб зробити ще більше шоу з розгляду "справи Мартиненка". "Артем Ситник хотів дати трибуну своєму ручного прокурору для того, щоб затягувати час, тому що справа розвалюється на очах", - зазначив адвокат.

"Але головна небезпека повернення Перова - в тому, що це було б незаконним і поставило б під сумнів будь-яке рішення суду по цій справі. НАБУ і САП це знають, але спеціально намагаються зробити. Тому що вони бояться гучного фіаско в цій справі", - зазначив адвокат.

Він вказав, що "в САП цією справою займається десяток прокурорів, але в суд ходять 1-2, які просто тягнуть час. Інші прокурори не хочуть ганьбитися. Адже це справа сфабрикована від початку до кінця".

У Мартиненка також зазначили, що "рішення деяких суддів Верховного суду про скасування догани Перову - дуже схоже на лобізм з боку НАБУ. У НАБУ великий досвід тиску на суддів, а деяких суддів Солом'янського суду бюро "підвішувало" на гачок кримінальних справ. Перов близький до пана Ситнику, медіа-підтримку прокурору здійснюють близькі до НАБУ активісти та ЗМІ".

"Верховний суд безпідставно підмінив собою кваліфікаційно-дисциплінарну комісію прокурорів і втрутився у внутрішню діяльність прокуратури. Догана Перову була колегіальним рішенням дисциплінарної комісії і була затверджена одноголосно. Вона стосувалась ангажованості Перова і його неадекватної поведінки - це явно не питання Верховного суду. У ЗМІ повідомлялося, що пан Перов разом з НАБУ намагалися шантажувати членів цієї комісії", - йдеться в повідомленні прес-служби екс-депутата.