НАБУ намагається дискредитувати прокуратуру у справі "Роттердам+", - адвокат

Фото: НАБУ (РБК-Україна)

Національне антикорупційне бюро (НАБУ) запустило інформаційну кампанію з дискредитації Спеціалізованої антикорупційної прокуратури (САП) після прийняття нею рішення закрити справу "Роттердам+" за відсутністю складу злочину.

Про це повідомила адвокат сторони захисту Наталія Дригваль в ефірі телеканалу "112 Україна".

"Я, безумовно, розцінюю це як свого роду вендету стосовно спеціалізованої прокуратури. Вони намагаються дискредитувати прокурора, його рішення, що я вважаю неприпустимим", - заявила адвокат.

Дригваль зазначила, що детективи НАБУ за допомогою медіа намагаються також чинити тиск на Офіс генерального прокурора при розгляді ними скарги на закриття справи.

"Опосередковано, через громадську думку, недержавні організації, політиків, бізнесменів тощо, я вважаю, що таким чином вони намагаються сформувати негативний пресинг для запобігання прийняття законного рішення, а саме залишення в силі рішення прокурора про закриття справи", - додала адвокат.

Вона також підкреслила, що САП прийняла абсолютно законне й обгрунтоване рішення про закриття справи "Роттердам+", оскільки ніяких фактів про скоєння злочину слідство так і не встановила за 3,5 року розслідування.

Нагадаємо, 28 серпня САП оголосила про закриття справи "Роттердам+" за відсутності достовірних і вичерпних доказів провини підозрюваних.

11 серпня фінальна комплексна експертиза СБУ не підтвердила збитків від дії формули "Роттердам+". До цього також жодна державна експертиза, проведена як за ініціативою НАБУ, так і сторони захисту, не підтвердила завдання збитків.

9 вересня сторона захисту офіційно отримала від САП копію постанови про закриття справи.

Формула "Роттердам+" діяла у 2016-2019 роках для визначення ринкової вартості вугілля при розрахунку прогнозної оптової ціни електроенергії.

Формула автоматично припинила дію 1 липня 2019 з введенням ринку електроенергії, після цього ціна вугілля та електроенергії для промислових споживачів зросла