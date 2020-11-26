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НАБУ просить дозволити затримати підозрюваних суддів Окружного адмінсуду Києва

Київ, Четвер 26 листопада 2020 10:58
НАБУ просить дозволити затримати підозрюваних суддів Окружного адмінсуду Києва
Фото: табличка НАБУ (РБК-Україна)
Автор: Игорь Литвиненко

Національної антикорупційне бюро України (НАБУ) звернулася до генерального прокурора з проханням дозволити затримання і утримання під вартою підозрюваних суддів Окружного адміністративного суду Києва. Керівництво ОАСК підозрюють у спробі захоплення державної влади, участь у злочинній організації і зловживанні впливом.

Про це повідомили у прес-службі НАБУ.

"До таких дій слідство змушене вдатися через відсутність інших законних шляхів для доставки підозрюваних в суд і забезпечення їх належної процесуальної поведінки", - повідомили в НАБУ.

Також детективи НАБУ ініціювали перед генпрокурором ряд інших процесуальних дій, спрямованих на забезпечення швидкого, повного та неупередженого досудового розслідування.

Нагадаємо, 17 липня детективи НАБУ повідомили про підозру чолі ОАСК Павла Вовка, його заступнику, п'яти суддям Окружного суду та керівнику ДСА Зіновію Холоднюку. Детективи заявили, що керівництво ОАСК планував захоплення влади в країні.

Раніше РБК-Україна писало, що НАБУ оголосило в розшук голову ОАКС Павла Вовка з-за того, що він ігнорував повістки і не з'являвся на допити.

Крім цього повідомлялося, що в Офісі президента заявили про початок консультацій про ліквідацію Окружного адміністративного суду Києва.

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