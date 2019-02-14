НАБУ прийшло в НКРЕКП з обшуком у справі "Роттердам+"

Ілюстративне фото (twitter.com/nab_ukr)

Адвокат НКРЕКП зазначила, що робота комісії не заблокована

Детективи НАБУ сьогодні, 14 лютого, прийшли з обшуком в Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сфері енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП). Про це повідомив глава наглядової ради Інституту енергетичних стратегій Юрій Корольчук, повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Українські новини".

Інформацію про обшуки підтвердила також адвокат НКРЕКП Ірина Одинець.

"Прийшли детективи НАБУ у складі 11 осіб. Разом з якимось "спеціалістом". "Спеціаліст" не пред'явив документи. Слідчі дії відбуваються тільки в кабінетах декількох співробітників, які не є членами комісії. Робота комісії не заблокована. На мою думку, обшук це спроба виправдати роботу 50 детективів НАБУ, які безрезультатно розслідують справу "Роттердам+" вже два роки. Цікаво, що суддя винесла постанову про обшук 12 лютого. Саме цього дня в ЗМІ з'явилися повідомлення про те, що дослідження інституту економіки та прогнозування НАН України не виявило негативного впливу від формули "Роттердам+". І заяви керівництва НАБУ, які посилалися на це дослідження, розповідаючи про міфічні збитки від формули, не відповідають дійсності", - повідомила Ірина Одинець.

Експерт Юрій Корольчук також пов'язує обшук в НКРЕКП з висновками інституту Валерія Геєця, посилаючись на які керівництво НАБУ виправдовувало необхідність продовження розслідування справи "Роттердам+".

"Сьогодні в НКРЕКП прийшли з обшуком детективи НАБУ. Попереджав про можливість такого сценарію ще в грудні минулого року. У пана Ситника провал з експертизами. Цього тижня з'ясувалося, що в економічних висновках інститут Гейця (Інститут економіки та прогнозування НАН України) немає жодного слова про збитки від формули "Роттердам+". Про це розповів сам академік Геєць. У минулому році НАБУ заплатило за це дослідження 180 тисяч гривень", - заявив Корольчук.

Він також зазначив, що приводом для обшуку також може бути позов адвоката НКРЕКП про обмеження строків досудового розслідування справи "Роттердам+".

"А ще Ситник в розпачі від того, що суд за позовом адвоката НКРЕКП може обмежити строк досудового розслідування. І справу потрібно буде передавати до суду. А передавати - нічого. Я попереджав, що провал з експертизами в НАБУ абсолютно закономірно спробують компенсувати чимось гучних і скандальних. Щоб громадськість побачила, що результат "ось-ось" близько... Це єдиний шлях НАБУ, щоб отримати індульгенцію від міжнародних партнерів, виправдати своє існування і підключити справа "Роттердам+" до штучного дихання", - резюмував Корольчук.

Фото: facebook.com/iurii.korolchuk

Як повідомляється, раніше в інтерв'ю газеті "Україна молода" директор Інституту економіки і прогнозування НАН України, академік Валерій Геєць заявив, що в минулому році НАБУ звернулося до інституту з пропозицією провести експертизу формули "Роттердам+". Хоча інститут є науково-дослідним, а не експертними, дослідження провели. Однак озвучена директором НАБУ Артемом Ситником інформація про нібито встановлену експертизою шкоду в 15 млрд грн не відповідає дійсності. За словами академіка, експертиза формули "Роттердам+" показала, що вона має "право на життя" при певних умовах.