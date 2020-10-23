У НАБУ не було повноважень складати довідки про 19 млрд збитків у справі "Роттердам+", - ОАСК

Фото: Окружний адміністративний суд Києва (РБК-Украъна)

Детективи Національного антикорупційного бюро не мали повноважень самостійно видавати довідки про нібито збитки від дії формули "Роттердам+".

Про це йдеться в рішенні Окружного адміністративного суду Києва від 19 жовтня.

Суд визнав протиправними дві довідки детектива з відділу обробки інформації Іллі Лобача від 2019 року, які згодом були незаконно використані його колегами-детективами в якості доказів можливої ​​шкоди від дії формули.

"Спеціаліст-детектив Лобач здійснив дії, які не входять до сфери його повноважень", - йдеться в рішенні суду.

Як випливає з матеріалів суду, цей детектив на підставі прохання свого колеги на свій власний розсуд провів розрахунки прогнозної ціни електроенергії, а потім на підставі свого розрахунку оцінив збитки від формули в розмір 19 млрд грн.

"Визнати протиправними дії старшого детектива відділу детективів Управління аналітики та обробки інформації НАБУ Лобач Іллі Анатолійовича зі складання довідки від 03.06.2019 про проведення розрахунку прогнозованої оптової ринкової ціни електричної енергії та довідки від 22.07.2019 року про проведення розрахунку зайво сплачених коштів за придбану електричну енергію", - йдеться в резолютивній частині рішення суду.

За словами адвоката сторони захисту Наталії Дригваль, саме на цих незаконних довідках одного з детективів НАБУ будувалося все обвинувачення в уже закритій справі "Роттердам+".

Нагадаємо, 27 серпня Спеціалізована антикорупційна прокуратура закрила справу "Роттердам+" в частині підозрюваних осіб через відсутність складу злочину.

24 вересня це рішення підтвердив Вищий антикорупційний суд, а 29 вересня - Офіс генерального прокурора.

Рішення про закриття справи було прийнято після отримання висновку фінальної експертизи СБУ, яка не встановила збитків від дії формули "Роттердам+".