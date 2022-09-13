НАБУ підтвердило непричетність "АТБ" до ситуації з гуманітаркою в Запоріжжі

Як говориться в відповіді НАБУ, "станом на момент отримання запиту зазначена у ньому особа не є працівником Національного бюро, а отже, НАБУ не несе відповідальності за зміст її заяв...".

Окрім того, лідер вітчизняного ритейлу не згадується у жодних кримінальних провадженнях. Більш того, в НАБУ запевнили, що навіть процесуального статусу "фігурант кримінального впровадження" у чинному законодавстві України не існує.

Лист мережі "АТБ" до НАБУ (надано прес-службою)

Відповідь НАБУ на запит "АТБ" (надано прес-службою)

"Хто саме та з якою метою намагався кинути тінь на бездоганну репутацію патріотичного бізнесу, лишається лише здогадуватись. Але розхитувати країну під час війни, намагатися вивести з рівноваги системний і соціально орієнтований український бізнес - питання, які потребують сьогодні пильної уваги з боку правоохоронних органів", - зазначили в компанії.

Своєю чергою, голова Ради директорів, генеральний директор корпорації "АТБ" Борис Марков закликав ЗМІ "не хайпувати на відомих брендах, отримуючи для себе тисячі хибних вподобайок і репостів". "Йде війна! У всіх нас є єдині спільні завдання та спільна мета - перемогти ворога, підтримати наших воїнів і державу у цій боротьбі", - написав він.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що понад три тисячі працівників "АТБ" вступили до лав ЗСУ.