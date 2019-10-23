НАБУ підозрює керівництво "Аграрного фонду" у змові з компаніями Фірташа

Національне антикорупційне бюро (НАБУ) підозрює керівництво ПАТ "Аграрний фонд" в змові з підприємствами бізнесмена Дмитра Фірташа при закупівлі та зберіганні мінеральних добрив в 2017 році, що завдало шкоди держпідприємству на суму 243,41 млн грн. Про це стало відомо з постанови Вищого антикорупційного суду від 9 жовтня, передає РБК-Україна з посиланням на "Наші гроші".

Згідно з матеріалами справи, "Аграрний фонд" уклав з ТОВ "Статус-Трейд" (входить в Group DF Фірташа) договори поставки №ДГ-258-10/17, №ДГ-259-10/17 на поставку рідких добрив азотних наливом, карбаміду насипом та аміачної селітри насипом. Після цього, протягом двох місяців, "Аграрний фонд" придбав 386 тис. тонн міндобрив вартістю 3,02 млрд грн.

При цьому держпідприємство уклало договори зберігання і упаковки куплених добрив з юридичними особами, що входять в "Group DF". Мова йде ПРАТ "Украгро НПК", ПАТ "Азот", ПАТ "Рівнеазот". У червні 2017 року за нібито надані послуги та роботи "Аграрний фонд" заплатив 155,77 млн грн. Виробництво добрив "Статус-Трейд" замовило на заводах Черкасах і Києві.

Слідство встановило, що під час виконання замовлення в період з червня по грудень продукція хімзаводів на загальну суму 4,52 млрд грн також була поставлена ТОВ "Титан України", ТОВ "НФ Трейдінг Україна" і ТОВ "Украгро НПК", що входить в Group DF. При цьому черкаський "Азот" почав закуповувати газ тільки з вересня 2017 року, а "Рівнеазот" – з листопада.

На думку НАБУ, у хімзаводів для виробництва добрива був тільки газ "Статус-Трейд", який фірма поставила в рамках угод з Аграрним фондом". Щоб приховати факт відсутності добрив на складах "Статус-Трейд" з листопада 2017 року почав викуповувати у "Аграрного фонду" добрива тому, по 30 червня було викуплено понад 2/3 продукції, вартість цих обсягів слідчі підрахували в 2,47 млрд грн.

Також НАБУ підозрює, що "Статус-Трейд" безоплатно отримало газ від газзбутів, 16 з яких входять в "Group DF", який в свою чергу був придбаний за пільговою ціною у ПАТ "НАК "Нафтогаз України" для потреб населення.

"Статус-Трейд" в період з вересня-листопада 2017 року купив 58 млн куб м газу в ТОВ "Юкрейніан Кемікал Продактс", що входить в Group DF. У свою чергу АТ "Укртрансгаз" надало дані, що фірма поставила в 11 разів менший об'єм палива – тільки 5 тис. куб м газу.

Таким чином, слідчі вважають, що чиновники "Аграрного офонда" у змові з "Статус-Трейд" та іншими підприємствами Дмитра Фірташа безпідставно витратили кошти на упаковку, доставку та зберігання добрив на суму 243,41 млн грн. У цю суму увійшли оплати підприємствам Group DF і погашення кредиту АБ "Укргазбанк".

В рамках кримінальної справи від 9 жовтня 2018 року НАБУ клопотало про доступ до документів, суд ці клопотання задовольнив. За даними судового реєстру, це перше клопотання детективів.

Антимонопольний комітет 5 вересня по справі про зловживання групи Дмитра Фірташа на ринку мінеральних добрив в 2014-2017 роках наклав штраф на ТОВ "НФ Трейдінг Україна" в розмірі 107 млн грн, а у відношенні компаній "Сєвєродонецьке об'єднання "Азот", "Рівнеазот" і "Азот" (Черкаси) застосувати примусовий поділ.

ПАТ "Аграрний фонд" з лютого 2015 очолює Андрій Радченко.

За даними ЗМІ, в 2018 році державне ПАТ "Аграрний фонд" закупило у підприємств компанії Ostchem Дмитра Фірташа мінеральних добрив на суму 3 млрд грн.

В 2017 році "Аграрний фонд" закупив у підприємств Фірташа близько 258 тис. тонн мінеральних добрив на суму 1,6 мільярда гривень.

На початку весни 2017 року уряд розглядав питання постачання газу "Аграрним фондом" на хімпідприємства Фірташа на давальницьких умовах. Пізніше фонд заявив, що посередником буде фірма "Статус-Трейд", оскільки хімзаводи обтяжені великими боргами.

За підсумками 2018 року "Аграрний фонд" збільшив чистий прибуток у 1,5 рази порівняно з 2017 роком – до 147 млн грн, чистий дохід зріс на 60% – до 6,9 млрд грн.

ПАТ "Аграрний фонд" створено навесні 2013 року постановою уряду. На початку 2017 року Фонд держмайна ухвалив рішення про приватизацію ПАТ "Аграрний фонд". Його статутний капітал становить 5 млрд грн.

Згідно з оцінками "Аграрного фонду", його частка на внутрішньому ринку зерна становить 20%, на внутрішньому ринку борошна – 13%.