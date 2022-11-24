НАБУ объявило в розыск нардепа Волынца

"НАБУ разыскивает народного депутата Украины IX созыва, подозреваемого во внесении недостоверных сведений в е-декларацию за 2020 год в целом почти на 1,79 млн грн", - говорится в сообщении.

Что изветсно о деле

17 ноября 2022 года НАБУ и САП сообщили народному депутату Михаилу Волынцу о подозрении во внесении недостоверных сведений в е-декларацию за 2020 год в целом на почти 1,79 млн грн. Было возбуждено дело по ч.1 ст.366-2 УКУ.

Следователи установили, что депутат не внес в электронную декларацию за 2020 год данные о доходах и автомобиле (внедорожник Toyota Highlander, которым пользуется Волынец, но зарегистрирован он на сына нардепа). Расследование было начато по материалам программы журналистских расследований "Схемы".

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