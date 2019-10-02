НАБУ оголосило нові підозри по справі розтрати "СхідГЗК"

Детективи Національного антикорупційного бюро України (НАБУ) повідомили двом особам про підозру у розтраті 25,4 млн грн державного підприємства "Східний гірничо-збагачувальний комбінат". Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на прес-служба НАБУ.

Йдеться про колишнього заступника генерального директора із забезпечення виробництва ДП "СхідГЗК" та директора ТОВ "Торговий дім "Еко-Сервіс". Їх оголошено в розшук.

"Дії підозрюваних кваліфікуються за ч.5 ст.191 Кримінального кодексу України ("Привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем"). Оскільки місцезнаходження цих осіб не встановлено, про підозру їм повідомлено в порядку ст. ст. 135, 278 Кримінального процесуального кодексу України та підозрюваних оголошено в розшук", - йдеться у повідомленні.

Слідство встановило, що в 2015 році екс-керівник підприємства уклав з директором ТОВ "Торговий дім "Еко-Сервіс" додаткові угоди до договору на закупівлю мінералів (сірки) для потреб підприємства, внаслідок чого протиправно збільшено ціну за одиницю товару на 31%, а у подальшому на 57%, що призвело до збитків для державного підприємства в сумі 25,4 млн грн.

Крім того, за даними інших ЗМІ, НАБУ заочно повідомило про підозру колишньому заступнику генерального директора із забезпечення виробництва ДП "СхідГЗК" Ігорю Голобородьку та директору ТОВ "Торговий дім «Еко-Сервіс" Ігорю Ведуті у розтраті коштів.

Нагадаємо, раніше Національне антикорупційне бюро України опублікувало схему розтрати коштів держпідприємства "Східний гірничо-збагачувальний комбінат" по ще одній схемі.