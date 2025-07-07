В НАБУ новый скандал из-за состояния жены заместителя Недова: детали расследования

Так, после многочисленных публикаций в СМИ на прошлой неделе наконец появилось сообщение, что из НАБУ уволили детектива Станислава Бравермана, который имел половые отношения со свидетелем и поэтому "провалил" дела о коррупции на миллиарды.

"Не менее громким является дело Романа Недова, которое продолжает обрастать новыми подробностями. По уровню критичности - Недов должен пойти следующим за Браверманом, иначе увольнять придется уже руководство НАБУ: они - или в теме, или в доле", - отмечает автор расследования, добавляя, что эти средства невозможно обосновать ни доходами Недова или его жены.

По его данным, общая стоимость двух элитных квартир и вип машины, системно скрытая путем манипуляций заместителем руководителя подразделения детективов Романом Недовым, составляла не одну сотню тысяч долларов.

"Эти средства невозможно обосновать ни доходами Недова или его жены, ни их родственников", - отмечается в расследовании.

Более того, сообщают журналисты, появились новые данные о подозрительно резком росте доходов жены Недова от предпринимательской деятельности, которые она получила в период накануне и во время полномасштабного вторжения.

"До 2020 года Лия Недова скромно работала наемным работником в больницах и клиниках и зарабатывала скромные 30-40 тысяч гривен в год. И вот в 2021 году, когда Недов уже окончательно освоился в НАБУ, зарегистрировалась как ФЛП. И, что называется, "поперла карта": в 2021-2024 гг. (в основном "военные" годы, - ред.) она заработала сразу более 7 млн грн (почти 200 тыс. долларов, - ред.). То есть доходы внезапно выросли в десятки раз (!) за год, по сравнению с предыдущими годами!" - пишет издание.

При этом, как констатируют авторы, для открытия частного стоматологического бизнеса нужны, кроме знаний, еще и существенные вложения в дорогостоящее оборудование.

"Что интересно, на рабочей Инстаграм странице жены последняя публикация сделана 12 апреля 2023 года. То есть активность - минимальная, а высокие доходы - регулярные", - отмечает "Информатор".

Издание напомнило, что впервые информация о возможном незаконном состоянии Романа Недова была опубликована более месяца назад.

В целом, сообщил автор расследования, истории Бравермана и Недова - лишь два дела из десятков злоупотреблений и подозрений в совершении преступлений в НАБУ, информация о которых несется со всех сторон.

"Если копнуть глубже, то окажется, что за одним уволенным из НАБУ за проступки скрываются десятки злостных нарушителей (и это при штате в несколько сотен детективов!), на незаконные действия которых не реагирует ни руководство Бюро, ни НАПК, ни ГБР, ни прокуратура. Понятно, что общество такая логика не устраивает, потому что структура, которая за 10 лет настолько прогнила, - это точно не то, на что оно рассчитывало, формируя антикорблок. Каждая следующая история только подтверждает тезис, который постоянно озвучивают эксперты: НАБУ и другие "антикорапшн" структуры нужно расформировать и начинать строить с "чистого" листа. Иначе и воровать дальше будут, и заробитчан-"борцов" с коррупцией будет становиться всё больше", - заключает "Информатор".