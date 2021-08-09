RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди

НАБУ має намір просити Інтерпол оголосити Януковича в міжнародний розшук

Автор: Олег Черниш, Анастасія Рокитна

Національне антикорупційне бюро України (НАБУ) має намір звернутися в Інтерпол у справі екс-президента України Віктора Януковича. Його хочуть попросити оголосити в міжнародний розшук.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на брифінг глави НАБУ Артема Ситника.

Він зазначив, що НАБУ отримало рішення суду про заочний арешт Януковича, що дозволяє надалі клопотати про міжнародний розшук.

"Далі будемо пробувати (оголосити в розшук Інтерполу, - ред.), наскільки це буде успішно - велике питання", - зазначив Ситник.

Нагадаємо, Печерський районний суд Києва задовольнив клопотання слідчого Держбюро розслідувань про надання дозволу на здійснення спеціального досудового розслідування щодо колишнього президента України.

Крім того, НАБУ просило Вищий антикорупційний суд заочно заарештувати колишнього президента Віктора Януковича і його сина Олександра.

Читайте РБК-Україна в Google News
НАБУЯнукович