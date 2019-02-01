НАБУ почало розслідування щодо недостовірного декларування Геращенко

НАЗК після перевірки декларацій першого віце-спікера виявило лише дрібні порушення

Национальное антикоррупционное бюро Украины начало досудебное расследование по факту возможного недостоверного декларирования первого вице-спикера Верховной рады Ирины Геращенко. Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на Facebook руководителя онлайн-издания Insider Алексея Тамразова.

Тамразов отметил, что расследование начато на основании его заявления от 1 октября 2018 года.

Фото: решение НАБУ

"НАБУ сегодня сообщило, что на основании моего заявления от 01.10.2018 начато досудебное расследование по факту возможного совершения первым заместителем председателя ВР Геращенко И.В., уголовного преступления, предусмотренного ст. 366-1 УК (недостоверное декларирование). Все это время НАБУ проводило "информационно-аналитическую работу". По крайней мере, еще в декабре отвечали, что сведения не внесены в ЕРДР. Для меня было принципиально не обязывать НАБУ вносить сведения по решению суда", - говорится в сообщении.

Журналист отметил, что в апреле 2017 года написал о недостоверной стоимости автомобиля в декларации первого вице-спикера.

"Фактическая стоимость приобретения по договору купли-продажи Lexus rx200t- не совпадала почти на 1 млн грн с отраженной в декларации. В мае 2017 года я подал заявление с копией реального договора купли продажи в НАПК. НАПК сообщило, что учтет при проверке", - отметил он.

Тамразов подчеркнул, что Нацагентство по предотвращению коррупции проверило декларации Геращенко, однако нашло в них лишь мелкие нарушения.

"Как ни странно, но в сентябре 2018 года НАПК проверило декларации Геращенко, и нашло мелкие нарушения, которые не тянут на ответственность. Нет, недостоверную стоимость автомобиля Lexus rx200t там не обнаружили. Поэтому сегодняшнее расследование НАБУ должно поставить в этом точку", - написал он.

Напомним, в декларации за 2015 год Геращенко задекларировала два автомобиля - Ford Explorer и Lexus 350.

Как писало РБК-Украина, в сентябре 2018 года НАПК проверило электронные декларации первого заместителя председателя ВР Ирины Геращенко, вице-премьер-министра Павла Розенко и еще трех чиновников.