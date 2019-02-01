НАБУ почало розслідування щодо недостовірного декларування Геращенко

НАЗК після перевірки декларацій першого віце-спікера виявило лише дрібні порушення
Национальное антикоррупционное бюро Украины начало досудебное расследование по факту возможного недостоверного декларирования первого вице-спикера Верховной рады Ирины Геращенко. Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на Facebook руководителя онлайн-издания Insider Алексея Тамразова.
Тамразов отметил, что расследование начато на основании его заявления от 1 октября 2018 года.
"НАБУ сегодня сообщило, что на основании моего заявления от 01.10.2018 начато досудебное расследование по факту возможного совершения первым заместителем председателя ВР Геращенко И.В., уголовного преступления, предусмотренного ст. 366-1 УК (недостоверное декларирование). Все это время НАБУ проводило "информационно-аналитическую работу". По крайней мере, еще в декабре отвечали, что сведения не внесены в ЕРДР. Для меня было принципиально не обязывать НАБУ вносить сведения по решению суда", - говорится в сообщении.
Журналист отметил, что в апреле 2017 года написал о недостоверной стоимости автомобиля в декларации первого вице-спикера.
"Фактическая стоимость приобретения по договору купли-продажи Lexus rx200t- не совпадала почти на 1 млн грн с отраженной в декларации. В мае 2017 года я подал заявление с копией реального договора купли продажи в НАПК. НАПК сообщило, что учтет при проверке", - отметил он.
Тамразов подчеркнул, что Нацагентство по предотвращению коррупции проверило декларации Геращенко, однако нашло в них лишь мелкие нарушения.
"Как ни странно, но в сентябре 2018 года НАПК проверило декларации Геращенко, и нашло мелкие нарушения, которые не тянут на ответственность. Нет, недостоверную стоимость автомобиля Lexus rx200t там не обнаружили. Поэтому сегодняшнее расследование НАБУ должно поставить в этом точку", - написал он.
Напомним, в декларации за 2015 год Геращенко задекларировала два автомобиля - Ford Explorer и Lexus 350.
Как писало РБК-Украина, в сентябре 2018 года НАПК проверило электронные декларации первого заместителя председателя ВР Ирины Геращенко, вице-премьер-министра Павла Розенко и еще трех чиновников.