НАБУ розпочало досудове розслідування щодо екс-глави Дніпропетровської облради

Про це повідомляє дніпровське видання "Горсовет" з посиланням на данні в Єдиному реєстрі досудових розслідувань.

Як повідомляє видання, в Єдиному реєстрі досудових розслідувань зареєстроване кримінальне провадження № 52021000000000187 про кримінальне правопорушення від 05.04.2021 року. Попередня кваліфікація: ч.1, ст.366-2 КК України.

У витягу з ЄРДР зазначено, що до Національне антикорупційне бюро України надійшла ухвала слідчого судді Вищого антикорупційного суду за якою зобов’язано уповноважених осіб НАБУ внести до ЄРДР відомості про вчинення кримінального правопорушення за заявою Стулова С.П.

У заяві викладено відомості про те, що Святослав Олійник, будучі суб’єктом декларування, вніс завідомо недостовірні відомості до декларації за 2017, 2018 роки стосовно площі та вартості об’єкта нерухомого майна.

Крім того, у декларації перед звільненням Олійник не вказав члена сімї Гуназу І.С. та її майно.

Нагадаємо, раніше суд зобов'язав Національне антикорупційне бюро порушити кримінальне провадження за фактами можливого недостовірного декларування Святослава Олійника.