НАБУ фальсифікувало справу щодо Мартиненка і Східного ГЗК руками приватної фірми, - адвокат

НАБУ фальсифікувало фігурування Миколи Мартиненка і збитки по "Східному гірничо-збагачувальному комбінату" за допомогою сумнівною приватної фірми. Про це заявив адвокат Петро Бойко, повідомляє з посиланням на прес-службу екс-депутата Gazeta.ua.

Як повідомляється, адвокат заявив, що у звинуваченнях НАБУ щодо Мартиненка відсутні будь-які збитки для держави. "НАБУ сфабрикувало звинувачення з допомогою сумнівної приватної фірми, яка навіть не пройшла перевірку якості послуг. Причому в темі поставки уранової сировини НАБУ придумало абсурдне формулювання", - сказав Бойко.

"Спочатку НАБУ звернулося до державних аудиторів. Але вони двічі відповіли, що збитків по роботі "Східного ГЗК" немає. Тобто, справу треба було закривати. Однак НАБУ іде у приватну фірму "Профі-сервіс", яка малює для НАБУ те, що воно хотіли почути. Фірма придумала "ноу-хау" у судових експертизах - визначення "втрачені активи", і на ньому будуються всі звинувачення. Якщо і є десь втрачені активи, то тільки в зв'язку з захопленням Криму російськими окупантами. Тут же - це абсурд, будь-який платіж можна назвати "втраченим активом", - зазначив адвокат.

"Проте лояльні до НАБУ експерти з державного інституту це підмахнули, - сказав Петро Бойко. - Але збитків все одно не було, як того вимагає закон для обвинувачення. Тому НАБУ пішло на підміну понять і процесуальне шахрайство. Інакше розпіарену справу довелося б закривати ще на етапі слідства", - зазначив адвокат.

За його словами, розгляд у суді показав: "Справа Мартиненко" сфальсифікована від початку до кінця. Тож чекаємо нових інформаційних атак. НАБУ буде намагатися дискредитувати експертизи зі сторони захисту".

Прес-служба Мартиненка також зазначила "політичну заангажованість НАБУ". "Директор НАБУ кілька років піарився на фейковій справі, а тепер Ситник сподівається втекти від кримінальної відповідальності та отримати депутатський імунітет. Але йому доведеться відповідати перед законом за всі зловживання", - заявили у екс-депутата.