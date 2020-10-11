Фото: НАБУ (РБК-Україна)

Детективи й керівництво НАБУ, які ймовірно причетні до фальсифікації матеріалів і залучення підставних експертів у справі "Роттердам+", мають понести кримінальну відповідальність.

Про це заявив економіст Борис Кушнірук у своєму блозі на Liga.net.

"Лише притягуючи правоохоронців до кримінальної відповідальності з реальними строками ув'язнення за фальсифікацію документів кримінальних справ, за залучення підставних свідків та експертів, можна вбити їм у голови, що це є злочином навіть тяжчим, ніж ті, які вони розслідують. І за його скоєння вони можуть понести кримінальну відповідальність", - заявив Кушнірук.

Він очікує, що ДБР, яке зацікавилося новою експертизою, з’ясує хто замовив завідомо неправдивий висновок у вже закритій справі і притягне замовника до відповідальності.

Економіст переконаний, що рішення про залучення скандального експерта приймалося на рівні голови бюро чи його заступників.

"Бо очевидно, що рішення про залучення фейкового експерта ухвалювалося на рівні директора НАБУ чи його заступників. Принаймні, підписував документи про оплату з бюджетних коштів її послуги хтось з них", - додав Кушнірук.

Нагадаємо, справа "Роттердам+" закрита 27 серпня 2020 року через відсутність складу злочину. Таке рішення САП прийняла після отримання фінальної експертизи СБУ, яка не підтвердила збитки чи шкоду від дії формули.

24 вересня Вищий антикорупційний суд відхилив позов екс-нардепа Віктора Чумака і визнав рішення САП про закриття справи "Роттердам+" законним і обґрунтованим.

2 жовтня, через місяць після закриття справи, представники НАБУ заявили про наявність нової експертизи, яка підтвердила збитки від дії формули.

За словами адвокатів, 8 жовтня ДБР зацікавилося цією експертизою і відкрило кримінальне провадження за фактом підготовки завідомо неправдивого висновку експерта.