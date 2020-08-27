НАБУ 3,5 роки вводило суспільство в оману у справі "Роттердам+", - нардеп

Фото: НАБУ (РБК-Україна)

Наливайченко наголошує, що ніяких вагомих доказів так зібрано й не було

Національне антикорупційне бюро упродовж 3,5 років тиражувало безпідставні звинувачення у справі "Роттердам+".

Про це повідомив народний депутат Валентин Наливайченко на своїй сторінці в Facebook.

"Виявилося, що всі 3,5 роки НАБУ та САП годували українців вигадками і домислами - насправді ніяких вагомих доказів для суду зібрано не було", - пише нардеп.

Він також нагадав, що ще у 2018 році НАБУ отримало висновок Київського науково-дослідного інституту судових експертиз (КНДІСЕ), в якому було чітко зазначено, що формула "Роттердам+" не завдала збитків ні державі, ні споживачам електричної енергії.

"Однак тоді медіа-міф про "Роттердам+" набрав такого розмаху, що НАБУ просто так не змогло закрити справу і затято шукало нових експертів аби підтвердили медіа-міф", - додав Наливайченко.

Саме тоді у слідства виникла ідея залучити до справи експертизу Служби безпеки України, яка в середині серпня 2020 року також не підтвердила нанесення збитків. Таке рішення експертизи СБУ фактично поставило крапку в розслідуванні і позбавило справу подальших перспектив, наголошує нардеп.

"Я вважаю, що слідчі мають набратись мужності відновити її й або піти до суду і там мати ганебну поразку, або закрити справу та вибачитись за тиражування політичних слоганів замість об’єктивного розслідування", - наголосив Наливайченко.

Нагадаємо, 8 серпня закінчився термін досудового розслідування у справі "Роттердам+". НАБУ і САП не змогли направити справу в суд і зупинили розслідування на невизначений термін.

НАБУ і особисто директор бюро Артем Ситник визнали, що слідству не вдалося експертно підтвердити наявність збитків.

20 серпня відразу кілька незалежних один від одного джерел повідомили, що фінальна експертиза у справі "Роттердам+", виконана Службою безпеки України, не підтвердила наявність збитків від дії формули.

Раніше ряд інших державних експертиз, що проводяться в тому числі за зверненням НАБУ, також встановили відсутність будь-яких збитків від дії формули.

Розслідування у справі "Роттердам+" почалося в березні 2017 року. У ньому брали участь 15 детективів і 7 прокурорів.

Загальні витрати державного бюджету на проведення розслідування склали 96 млн грн, за оцінками екс-глави НКРЕКП Дмитра Вовка.

Формула "Роттердам+" діяла для розрахунку вартості вугілля при встановленні прогнозної оптової ціни електроенергії виключно для промислових споживачів в період 2016-2019 років, й була скасована з 1 липня 2019 з введенням ринку електроенергії.