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Наглядову раду "Суспільного" призначатимуть по-новому: закон набрав чинності

Автор: Юлія Струк

В Україні усунули колізію при призначенні наглядової ради "Cуспільного". У п'ятницю, 12 лютого, відповідний закон набрав чинності.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на видання "Голос України".

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Документ вчора оприлюднили в газеті. Він набрав чинності з дня, наступного за днем ​​опублікування.

Закон встановлює термін повноважень членів наглядової ради "Cуспільного" - п'ять років.

Згідно з документом, депутатські фракції та групи Верховної ради поточного скликання не пізніше як за 2 місяці до закінчення повноважень членів наглядової ради, обраних депутатськими фракціями і групами попереднього скликання, зможуть делегувати нових членів з урахуванням вимог цього закону.

Однак фракції та групи, які розформовані або сформувалися після делегування членів наглядової ради НСТУ, не зможуть делегувати представників до такої ради.

У законі прописано, що за 90 днів до закінчення повноважень членів наглядової ради НСТУ Нацрада з питань телебачення і радіомовлення письмово повідомляє депутатським фракціям і групам про необхідність обрання протягом 45 днів нових членів ради.

У разі дострокового припинення повноважень члена наглядової ради депутатська фракція або група, якщо вона не розформована, приймає рішення про обрання нового члена на термін, що залишився до закінчення повноважень члена ради, повноваження якого достроково припинені.

Якщо до дати проведення виборів нового складу ВР залишилося 180 або менше календарних днів, депутатські фракції або групи не можуть обирати членів наглядової ради "Суспільного".

Нагадаємо, на початку лютого парламентарії прийняли цей проект у другому читанні.

Як писало РБК-Україна, в кінці грудня народні депутати прийняли за основу законопроект №4413.

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