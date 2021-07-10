Наглядова рада Миколаївської ТЕЦ відсторонить керівника підриємства для перевірки на доброчесність

Наглядова рада Миколаївської ТЕЦ проведе позачергове засідання для розгляду питання відсторонення та перевірки на доброчесність новопризначеного гендиректора підприємства Єгора Клецова.
Про це РБК-Україна повідомив голова наглядової ради Миколаївської ТЕЦ Віталій Гордієнко.
"Задля забезпечення стабільної роботи підприємства та захисту інтересів держави, я, як голова наглядової ради, скликав позачергове засідання, яке відбудеться в понеділок, 12 липня. На ньому буде розглянуто питання відсторонення Єгора Клецова з займаної посади задля проведення додаткової перевірки на доброчесність", - повідомив Гордієнко в коментарі РБК-Україна.
За словами голови наглядової ради, під час конкурсу на посаду керівника Миколаївської ТЕЦ оцінювалися професійні якості кандидатів, знання теплоенергетичного комплексу програми кандидатів щодо виведення з кризової ситуації підприємства.
"Єгор Клецов має майже 20-річний керівний досвід на виробничих підприємствах та у сфері енергетики, зокрема за напрямом підвищення енергоефективності", - зазначив він.
Зазначається, що приводом для додаткової перевірки Клецова стала інформація у ЗМІ щодо можливих випадків протиправної діяльності очільника Миколаївської ТЕЦ.
Гордієнко додав, що на час проведення перевірки, Наглядова рада забезпечить стабільне функціонування підприємства.
Нагадаємо, наглядова рада Миколаївської ТЕЦ у новому складі розпочала роботу у травні 2021 року.
Після загибелі генерального директора підприємства Юрія Кішка, т.в.о. генерального директора було призначено Олександра Піщанського та оголошено конкурс для обрання нового очільника ТЕЦ.
Після розгляду заявок від потенційних кандидатів, наглядова рада обрала генеральним директором підприємства Єгора Клецова.