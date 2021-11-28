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Спостерігачі ОБСЄ нарахували за добу понад 800 порушень на Донбасі

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Донбас, Неділя 28 листопада 2021 05:44
Спостерігачі ОБСЄ нарахували за добу понад 800 порушень на Донбасі Фото: в ОБСЄ нарахували за добу понад 800 порушень на Донбасі (osce.org)
Автор: Артур Родивилов

СММ ОБСЄ зафіксувала протягом п'ятниці, 26 листопада, понад 800 порушень "тиші" на Донбасі. Більшість з них - у Донецькій області.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на звіт СММ ОБСЄ.

Уточнюється, що більшість порушень (491) сталося в районі на схід від н.п. Гранітне (підконтрольний уряду, 60 км на південь від Донецька).

За оцінкою СММ, це пов'язано з навчаннями з бойовою стрільбою, що є порушенням рішення Тристоронньої контактної групи від 3 березня 2016 року. Згідно з рішенням ТКГ, проводити навчання з бойовою стрільбою в зоні безпеки заборонено.

Як нагадують спостерігачі, за попередній звітний період у Донецькій області було зафіксовано 609 порушень режиму припинення вогню.

"У Луганській області місія зафіксувала 193 порушення режиму припинення вогню, в тому числі 48 вибухів невизначеного походження", - повідомили в СММ.

Більшість порушень сталося південніше непідконтрольного уряду Луганська, а також в районах на південь і південний захід від ділянки розведення в районі н.п. Золоте (підконтрольний уряду, 60 км на захід від Луганська).

За оцінкою СММ, випадки, зафіксовані біля тимчасово окупованих Луганська і Металіста, були частиною навчань з бойовою стрільбою, що також є порушенням згаданого рішення ТКГ.

За попередній звітний період в Луганській області було зафіксовано 60 порушень режиму припинення вогню (більшість - поблизу ділянки розведення в районі Золотого).

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