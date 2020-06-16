Спостерігачі комітету ЄС проти тортур можуть відвідати Україну через факти порушень поліції

Фото: акція під Кабміном (РБК-Україна)

Візит представників комітету став реальним після подій у Кагарлику

Представники Європейського комітету з попередження тортур (ЄКПТ) можуть відвідати Україну. Ймовірність такого візиту зросла після подій у Кагарлику.

Про це йдеться в матеріалі РБК-Україна "Замкнуте коло: як влада має намір зупинити тортури в поліції".

У коментарі виданню правозахисник і голова комітету Микола Гнатовський розповів, що ЄКПТ моніторить ситуацію з тортурами в 47 країнах Європейського регіону. Україну експерт називає "зоною ризику", оскільки проблема нелюдського ставлення поліції у нас досить поширена.

За його словами, представники комітету можуть без попередження нанести візит в будь-яку країну і перевірити умови утримання ув'язнених і факти неналежного поводження з ними. Ймовірність такого візиту в Україну зросла після подій у Кагарлику.

"Я не маю права про це говорити, оскільки такий візит має бути "сюрпризом". Але Україна відноситься до тих країн, які відносно часто відвідує комітет. Тому, я думаю, що він точно стежить за тим, що відбувається. Тому, коли комітет буде готовий, то він тут з'явиться", - зазначив Гнатовський.

Нагадаємо, в Україні пройшли масові акції з вимогою відставки голови МВС Арсена Авакова.

Питання відставки Авакова виник на порядку денному після зґвалтування і тортур дівчини поліцейськими в Кагарлику.

Потім була стрілянина в Броварах і затримання керівництва Павлоградського відділу поліції, яке торгувало наркотиками й також катувало затриманих.

Вчора під час обрання запобіжного заходу активісту Сергію Стерненку правоохоронці жорстко побили кількох активістів, поліцейських відсторонили.

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Автор: Олег Черниш