ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2020 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Спецпроекти Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

Спостережувана летальність від COVID-19 трохи зросла в Україні

Новость на русском →
Четвер 29 липня 2021 13:42
Спостережувана летальність від COVID-19 трохи зросла в Україні Фото: середній вік померлих з діагнозом COVID-19 в Україні становить понад 65 років (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

У липні 2021 року спостережувана летальність від COVID-19 зросла та становить близько 4% для дат 3-4-тижневої давнини. Вік хворих зафіксувався після стрімкого зниження на минулому тижні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на огляд поточної епідемічної ситуації, опублікований на сайті Національної академії наук (НАН) України.

Спостережувана летальність від COVID-19 трохи зросла в Україні

Як зазначається в повідомленні, показники середнього віку виявлених хворих і госпіталізованих хворих припинили знижуватися.

За даними НАН, середній вік хворих становив хворих становив близько 46 років, госпіталізованих хворих - 53 роки.

Спостережувана летальність від COVID-19 трохи зросла в Україні

Середній вік померлих впав до 65 років. "Суттєві коливання середнього віку померлих спричинені переважно їх малою кількістю", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, за даними Держстату, за січень-травень 2021 року в Україні померло 299 964 осіб. За офіційною інформацією, COVID-19 став причиною смерті 33 912 осіб,

Читайте РБК-Україна в Google News
Коронавірус преступления
NEWS
Трьох українських спортсменів відсторонили від Олімпіади-2020: названо причину
Трьох українських спортсменів відсторонили від Олімпіади-2020: названо причину
DAILY
Інструкція до держави. Навіщо Конституцію весь час змінюють і що з нею знову не так
Уляна Безпалькокореспондент РБК-Україна Інструкція до держави. Навіщо Конституцію весь час змінюють і що з нею знову не так