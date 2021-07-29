Спостережувана летальність від COVID-19 трохи зросла в Україні
У липні 2021 року спостережувана летальність від COVID-19 зросла та становить близько 4% для дат 3-4-тижневої давнини. Вік хворих зафіксувався після стрімкого зниження на минулому тижні.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на огляд поточної епідемічної ситуації, опублікований на сайті Національної академії наук (НАН) України.
Як зазначається в повідомленні, показники середнього віку виявлених хворих і госпіталізованих хворих припинили знижуватися.
За даними НАН, середній вік хворих становив хворих становив близько 46 років, госпіталізованих хворих - 53 роки.
Середній вік померлих впав до 65 років. "Суттєві коливання середнього віку померлих спричинені переважно їх малою кількістю", - йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, за даними Держстату, за січень-травень 2021 року в Україні померло 299 964 осіб. За офіційною інформацією, COVID-19 став причиною смерті 33 912 осіб,