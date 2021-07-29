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Наблюдаемая летальность от COVID-19 немного выросла в Украине

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Четверг 29 июля 2021 13:42
Наблюдаемая летальность от COVID-19 немного выросла в Украине Фото: средний возраст умерших с диагнозом COVID-19 в Украине составляет более 65 лет (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

В июле 2021 года наблюдаемая летальность от COVID-19 возросла и составляет около 4% для дат 3-4-недельной давности. Возраст больных зафиксировался после стремительного снижения на минувшей неделе.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на обзор текущей эпидемической ситуации, опубликованный на сайте Национальной академии наук (НАН) Украины.

Наблюдаемая летальность от COVID-19 немного выросла в Украине

Как отмечается в сообщении, показатели среднего возраста выявленных больных и госпитализированных больных прекратили снижаться.

По данным НАН, средний возраст больных составлял около 46 лет, госпитализированных больных - 53 года.

Наблюдаемая летальность от COVID-19 немного выросла в Украине

Средний возраст умерших упал до 65 лет. "Существенные колебания среднего возраста умерших вызваны преимущественно их малым количеством", - говорится в сообщении.

Напомним, по данным Госстата, за январь-май 2021 года в Украине умерло 299 964 человек. По официальной информации, COVID-19 стал причиной смерти 33 912 человек,

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