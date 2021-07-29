Наблюдаемая летальность от COVID-19 немного выросла в Украине
В июле 2021 года наблюдаемая летальность от COVID-19 возросла и составляет около 4% для дат 3-4-недельной давности. Возраст больных зафиксировался после стремительного снижения на минувшей неделе.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на обзор текущей эпидемической ситуации, опубликованный на сайте Национальной академии наук (НАН) Украины.
Как отмечается в сообщении, показатели среднего возраста выявленных больных и госпитализированных больных прекратили снижаться.
По данным НАН, средний возраст больных составлял около 46 лет, госпитализированных больных - 53 года.
Средний возраст умерших упал до 65 лет. "Существенные колебания среднего возраста умерших вызваны преимущественно их малым количеством", - говорится в сообщении.
Напомним, по данным Госстата, за январь-май 2021 года в Украине умерло 299 964 человек. По официальной информации, COVID-19 стал причиной смерти 33 912 человек,