Наблюдаемая летальность от COVID-19 немного выросла в Украине

Фото: средний возраст умерших с диагнозом COVID-19 в Украине составляет более 65 лет (Виталий Носач, РБК-Украина)

В июле 2021 года наблюдаемая летальность от COVID-19 возросла и составляет около 4% для дат 3-4-недельной давности. Возраст больных зафиксировался после стремительного снижения на минувшей неделе.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на обзор текущей эпидемической ситуации, опубликованный на сайте Национальной академии наук (НАН) Украины.

Как отмечается в сообщении, показатели среднего возраста выявленных больных и госпитализированных больных прекратили снижаться. По данным НАН, средний возраст больных составлял около 46 лет, госпитализированных больных - 53 года. Средний возраст умерших упал до 65 лет. "Существенные колебания среднего возраста умерших вызваны преимущественно их малым количеством", - говорится в сообщении.