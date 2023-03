Приблизят нас к победе. Резников показал тес-драйв БТР Stryker и Cougar

"Strykers и Cougars теперь в умелых руках Воздушно-штурмовых сил. Взял их на тест-драйв. Я рад, что лучшие солдаты мира получают лучшую технику от наших партнеров. Они приблизят нас к победе", - написал он.

Резников поблагодарил президента США Джо Байдена, министра обороны США Ллойда Остина и всех американцев за помощь Украине.

Strykers & Cougars являются теперь в capable hands of Air Assault Forces.

Нажмите для тестирования. Я смотрел на то, что лучшие vojáci в світі є, щоб зробити великі автомобілі з наших партнерів.

Они будут принимать нас closer to victory.

Thank you to @POTUS @SecDef & all Americans. pic.twitter.com/AawMwbAkqm