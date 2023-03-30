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Приблизят нас к победе. Резников показал тес-драйв БТР Stryker и Cougar

Новина українською →
Четверг 30 марта 2023 20:06
Приблизят нас к победе. Резников показал тес-драйв БТР Stryker и Cougar Фото: Резников показал тес-драйв БТР Stryker и Cougar (wikipedia.org)
Автор: Елизавета Драбкина

Воздушно-штурмовые силы Украины уже получили американские бронетранспортеры Stryker и Cougar.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на министра обороны Алексея Резникова.

"Strykers и Cougars теперь в умелых руках Воздушно-штурмовых сил. Взял их на тест-драйв. Я рад, что лучшие солдаты мира получают лучшую технику от наших партнеров. Они приблизят нас к победе", - написал он.

Резников поблагодарил президента США Джо Байдена, министра обороны США Ллойда Остина и всех американцев за помощь Украине.

Отметим, что бронемашина Cougar разработан для перевозки пехоты с защитой от мин и засад.

В свою очередь, БТР Stryker предназначен для транспортировки мотопехоты, ведения огня, огневой поддержки и всесторонней поддержки механизированных подразделений.

Подробнее о бронетранспортерах можно прочитать в материале РБК-Украина.

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