Приблизят нас к победе. Резников показал тес-драйв БТР Stryker и Cougar

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на министра обороны Алексея Резникова .

"Strykers и Cougars теперь в умелых руках Воздушно-штурмовых сил. Взял их на тест-драйв. Я рад, что лучшие солдаты мира получают лучшую технику от наших партнеров. Они приблизят нас к победе", - написал он.

Резников поблагодарил президента США Джо Байдена, министра обороны США Ллойда Остина и всех американцев за помощь Украине.

Strykers & Cougars являются теперь в capable hands of Air Assault Forces.

Нажмите для тестирования. Я смотрел на то, что лучшие vojáci в світі є, щоб зробити великі автомобілі з наших партнерів.

Они будут принимать нас closer to victory.

Thank you to @POTUS @SecDef & all Americans. pic.twitter.com/AawMwbAkqm — Oleksii Reznikov (@oleksiireznikov) 30 марта, 2023

Отметим, что бронемашина Cougar разработан для перевозки пехоты с защитой от мин и засад.

В свою очередь, БТР Stryker предназначен для транспортировки мотопехоты, ведения огня, огневой поддержки и всесторонней поддержки механизированных подразделений.

Подробнее о бронетранспортерах можно прочитать в материале РБК-Украина.

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