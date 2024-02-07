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На платформе PIN UP стали доступны игры Betsolutions

Фото: на платформе PIN UP стали доступны игры Betsolutions (пресс-служба)
Автор: Илона Свиридова

На платформе лицензионного представителя украинского онлайн-казино PIN-UP.UA появились игры от компании-разработчика Betsolutions. На сегодняшний день это крупнейшая линейка игр от провайдера Betsolutions на рынке онлайн-гемблинга Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение компании.

На платформе PIN-UP.UA игроки теперь могут наслаждаться лучшим игровым опытом благодаря 15-ти новым играм с увлекательными и интересными игровыми процессами, впечатляющей графикой и звуковыми эффектами: Zeppelin, WWII, Underground Tuning, Mystery of, Faberge, Sultan's Gift Room, Plinko, Nightlife, Mines, Легенд Маасаи, High, Low, Drunk Santa, Dice, Captain of Pirates, Betting Shop.

Самая популярная из игр и хорошо известная игрокам -  Zeppelin. Она имеет инновационные социальные функции, позволяющие в режиме реального времени общаться с другими игроками через чат.

PIN-UP.UA заинтересован в качественном игровом опыте для своих клиентов, поэтому постоянно в поисках нового, увлекательного и лицензированного продукта. Компания также работает на ответственную игру, предоставляя игрокам возможность наслаждаться развлечениями в безопасной и контролируемой среде.

PIN-UP.UA - украинское онлайн-казино, которое одним из первых в Украине получило лицензию на деятельность. Лицензия на организацию и проведение азартных игр казино в сети "Интернет" выдана ООО "УКР ГЕЙМ ТЕХНОЛОДЖИ" Комиссией по регулированию азартных игр и лотерей в 2021 году.

Betsolutions - инновационный игорный разработчик. В кейсе компании - crash-игры, социальные игры, бестселлер среди игр - Zeppelin, система глобальных джекпотов и бесплатных ставок, а также - тысячи пользователей ежедневно.

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Игорный бизнес