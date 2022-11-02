"По бумагам": как "Укрпочта" будет работать в условиях блэкаута

По данным пресс-службы, клиенты смогут получить пенсионные и другие выплаты, оформить все виды отправлений, получить посылку, оформить подписку на периодические издания, купить товары, оплатить коммунальные услуги, сделать почтовые денежные переводы в пределах Украины.

"Опыт "Укрпочты" работать в условиях отсутствия автоматизации стал сейчас нашей сильной стороной: у "Укрпочты" сохранились алгоритмы работы "по бумагам", нам просто нужно к ним вернуться на случай, если отделения почтовой связи долгое время будут без света", - генеральный директор "Укрпочты" Игорь Смелянский.

По его словам, "Укрпочта" будет работать и предоставлять услуги и со светом и без".

Чтобы все отделения почтовой связи могли когда-либо принимать платежи, "Укрпочта" для большинства платежей ввела единый тариф в размере 10 гривен независимо от суммы платежа вместо комиссионного процента от суммы.

В условиях отсутствия электроэнергии отделения "Укрпочты" не смогут проводить эквайринговые операции - пополнение карточного счета, снятие наличных с карты, прием безналичной оплаты. Однако такие услуги, как перевод с карты на карту и денежные переводы с карты домой или с карты в отделение можно сделать на сайте "Укрпочты".