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МИД о гибели украинки в Британии: расследование началось, выясняются все обстоятельства

Фото: МИД о гибели украинки в Британии: расследование началось, выясняются все обстоятельства (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Сергей Пышкин

В южном Девоне в Великобритании при неизвестных обстоятельствах погибла 14-летняя девушка. Украинское посольство взаимодействует с правоохранителями для выяснения всех обстоятельств.

Об этом в комментарии РБК-Украина сообщила пресс-служба МИД Украины.

"МИД Украины информирован о смерти украинской гражданки в графстве Девон в Соединенном Королевстве. Украинское посольство уже взаимодействует с британскими правоохранителями для выяснения всех обстоятельств, устанавливает связь с родными", - отметил МИД.

Пресс-служба добавила, что расследование смерти 14-летней девушки уже началось.

Напомним, РБК-Украина писало о том, что девушку обнаружили без сознания на пляже 4 марта в южном Девоне в Великобритании. Впоследствии, после госпитализации, она скончалась. Между тем, правоохранители не отмечают, были ли обнаружены следы насилия на теле девушки.

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