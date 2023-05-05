В МИД отреагировали на отчет ОБСЕ по похищению Россией украинских детей

Министерство иностранных дел Украины благодарит Организацию по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) за отчет о похищении Россией украинских детей.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу МИДа.

"Подготовленный независимой миссией экспертов Московского механизма ОБСЕ доклад является первым отдельным международным отчетом, посвященным проблематике незаконного перемещения Россией украинских детей. Следует отметить, что Российская Федерация отказалась сотрудничать с данной миссией", - говорится в сообщении.

В МИДе отметили, что из отчета ОБСЕ необходимо выделить семь ключевых пунктов. Там напомнили, что начиная с полномасштабного вторжения РФ из Украины было принудительно депортировано и перемещено большое количество детей.

"Эвакуация и длительное перемещение украинских детей без согласия является нарушением международного гуманитарного права, а в отдельных случаях – серьезными нарушениями IV Женевской конвенции и военными преступлениями", – написали в МИД.

Принудительно вывезенные из Украины дети оказываются в российской среде и подвергаются пророссийской информационной кампании, которая часто сводится к целенаправленному перевоспитанию и привлечению к военному образованию.

"Украина отмечает, что принудительное перемещение или депортация украинских детей в РФ может составлять геноцид согласно статье II Конвенции о предотвращении преступления геноцида и наказании за него с 1948 года. Выводы Отчета могут быть использованы в рамках национальных и международных механизмов привлечения к ответственности заказчиков и исполнителей зафиксированных в Отчете преступлений", - подчеркнули в МИДе.