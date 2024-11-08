В МИД отреагировали на участие оккупационных властей Крыма во Всемирном форуме городов

"Отмечаем, что участие представителей оккупационной администрации РФ в мероприятиях, организуемых или проходящих под эгидой международных организаций, прежде всего организаций системы ООН, является вопиющим нарушением норм международного права и ряда резолюций Генеральной Ассамблеи ООН, в частности, 68/262 "Территориальная целостность Украины"" , – говорится в сообщении.

В МИД отметили, что Россия для попыток легитимизации незаконной оккупации украинских территорий пытается использовать как международные платформы, так и территорию суверенных государств. В данном случае Египет, сознательно провоцируя напряжение, в том числе на уровне двусторонних отношений.

Однако, несмотря на многочисленные настоивания украинской стороны, ООН-Хабибат так и не смог обеспечить надлежащий контроль и определить четкий механизм регистрации участников WUF12, тем самым "допустив к участию в мероприятии преступников и поставив под угрозу реноме этого важного мероприятия".

Резюмируя, МИД призвало генсека ООН и руководство ООН-Хабитат предпринять неотложные действия, чтобы прекратить использование площадки WUF12 и ООН-Хабитат для попыток легитимизации временной оккупации территорий Украины, а также распространения пропаганды и лжи российской оккупационной администрацией.

"Убеждены, что лица, допустившие такую преступную халатность и разрешившие участие в WUF12 представителей оккупационной администрации России, тем самым продемонстрировав неуважение к целям и принципам Устава ООН, больше не могут пользоваться доверием государств-членов ООН, а значит, и иметь честь работать в ООН -Хабитат или других органах системы ООН", - добавили в МИД.