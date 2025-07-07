МИД ответил на требование РФ о "денацификации" Украины: должна начаться с Москвы

Как сообщает РБК-Украина , об этом заявил спикер Министерства иностранных дел Украины Георгий Тихий.

"Призываем партнеров немедленно применить новые, жесткие санкции против этих российских "денацификаторов", чтобы вернуть их к реальности", - подчеркнул представитель МИД.

По его словам, воинственная риторика главы российского МИД Сергея Лаврова демонстрирует, что Россия отвергает мирные усилия и вместо этого прибегает к ультиматумам образца 2022 года.

"Настоящая "денацификация" должна начаться с Москвы, учитывая ее отношение к другим этническим группам - азербайджанцам и остальным народам Южного Кавказа, Центральной Азии, украинцам, крымским татарам и другим", - отметил Тихий.

Абсурдные условия России

Напомним, министр иностранных дел России Сергей Лавров в интервью венгерской газете Magyar Nemzet заявил, что Украина якобы должна закрепить свою "денацификацию" и "демилитаризацию" в мирном соглашении, которое будет заключать с РФ.

Кроме того, по его словам, Киев должен отказаться от юридических претензий к России, отменить санкции и вернуть замороженные российские активы.

В частности, по словам Лаврова, "киевский режим" якобы не представляет население юго-востока Украины - в частности Крыма, Севастополя, Луганска, Донецка, Запорожья и Херсона.

При этом Лавров заявил, что Россия якобы остается открытой для политико-дипломатического преодоления войны, но речь должна идти о прочном мире, а не о перемирии.

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