В МИД ответили на слова Дуды о "росте преступности" после окончания войны в Украине

Министерство иностранных дел Украины не соглашается с высказываниями президента Польши Анджея Дуды, что окончание войны России против Украины может привести к взрыву международной организованной преступности.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу МИД Украины.

В ведомстве отметили, что Киев благодарен Польше за масштабную помощь, оказанную Украине, а также лично президенту Анджею Дуде - за последовательное продвижение интересов Украины и призывы к партнерам увеличить поддержку нашего государства.

"В то же время мы не согласны с представлением украинских воинов, которые сегодня рискуют жизнью, защищая Европу от российского нашествия, как якобы потенциальной угрозы для европейской безопасности", - отметили в МИД.

Там напомнили, что после 2014 года, когда сотни тысяч украинцев уже прошли через фронт, никакого существенного роста преступности или угроз для Польши или Европы не наблюдалось.

Кроме того, еще с первых лет российской агрессии, Украина уделяет приоритетное внимание адаптации, социализации и интеграции воинов и рассчитывает на дальнейшую помощь партнеров в этом важном деле.

"Украинские воины и ветераны являются не угрозой, а фактором безопасности для Украины, Польши и всей Европы. Они являются залогом свободного и стабильного европейского будущего. Мы убеждены, что смелые украинские мужчины и женщины, которые стали на защиту своей страны и всего мира от российских захватчиков, заслуживают наивысшего уважения", - отметили в МИД.