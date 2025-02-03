В МИД ответили на слова Дуды о "росте преступности" после окончания войны в Украине
Министерство иностранных дел Украины не соглашается с высказываниями президента Польши Анджея Дуды, что окончание войны России против Украины может привести к взрыву международной организованной преступности.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу МИД Украины.
В ведомстве отметили, что Киев благодарен Польше за масштабную помощь, оказанную Украине, а также лично президенту Анджею Дуде - за последовательное продвижение интересов Украины и призывы к партнерам увеличить поддержку нашего государства.
"В то же время мы не согласны с представлением украинских воинов, которые сегодня рискуют жизнью, защищая Европу от российского нашествия, как якобы потенциальной угрозы для европейской безопасности", - отметили в МИД.
Там напомнили, что после 2014 года, когда сотни тысяч украинцев уже прошли через фронт, никакого существенного роста преступности или угроз для Польши или Европы не наблюдалось.
Кроме того, еще с первых лет российской агрессии, Украина уделяет приоритетное внимание адаптации, социализации и интеграции воинов и рассчитывает на дальнейшую помощь партнеров в этом важном деле.
"Украинские воины и ветераны являются не угрозой, а фактором безопасности для Украины, Польши и всей Европы. Они являются залогом свободного и стабильного европейского будущего. Мы убеждены, что смелые украинские мужчины и женщины, которые стали на защиту своей страны и всего мира от российских захватчиков, заслуживают наивысшего уважения", - отметили в МИД.
Что сказал Дуда
Напомним, сегодня президент Польши Анджей Дуда заявил, что окончание войны России против Украины может привести к взрыву международной организованной преступности. По его мнению, Киеву понадобится "массивная поддержка", чтобы обеспечить свою безопасность.
"Представьте себе ситуацию, когда тысячи людей, прибывших с передовой, возвращаются домой. Те люди, которые воюют с Россией, многие из них будут иметь проблемы с психикой Они вернутся в свои села, свои города, где их ждут разрушенные дома, разрушенные заводы, разрушенные фабрики, отсутствие работы и перспектив", - сказал Дуда.
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