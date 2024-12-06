МИД отверг обвинения Ирана в причастности Украины к обострению в Сирии

Украина категорически отвергает безосновательные обвинения Ирана в якобы ее причастности к обострению в Сирии. Причиной ухудшения ситуации с безопасностью в стране являются преступления режима Башара Асада, а ответственность за это несут Москва и Тегеран.

Как передает корреспондент РБК-Украина , об этом во время пресс-конференции заявил спикер Министерства иностранных дел Украины Георгий Тихий.

В чем Иран обвинил Украину

По информации издания Mehr News, помощник министра иностранных дел Ирана и генеральный директор департамента Евразии в Министерстве иностранных дел Моджтаба Дамирчило обвинил Украину в нарушении международных обязательств, связанных с предотвращением терроризма и борьбой с ним.

Он заявил о том, что некоторые украинские чиновники якобы совершают незаконную торговлю американским оружием, которое США передавали для нужд украинской армии.

По версии Дамирчила, Украина оказывает поддержку "террористическим группировкам в Сирии" и Тегеран требует "немедленно прекратить" подобные действия.

"Опыт показывает, что сотрудничество с терроризмом лишь влечет за собой распространение опасности и насилия в мире. Террористические элементы в Сирии длительное время находятся в списке террористических группировок Совета Безопасности ООН. Все правительства должны придерживаться своих международных обязательств по предотвращению и противодействию терроризму", - сказал помощник министра.

Реакция МИД Украины

Тихий подчеркнул, что Украина категорически и решительно отвергает безосновательные обвинения в якобы ее причастности к обострению в Сирии.

"Именно Москва и Тегеран несут основную ответственность за многолетнее ухудшение ситуации в Сирии. А вообще причиной ситуации, которая есть сегодня в Сирии, являются преступления режима Асада. Не надо смещать акценты", - отметил он.

Представитель украинского МИД также назвал еще один интересный контекст нынешней ситуации в Сирии.

По его словам, если посмотреть на события с сугубо военной точки зрения, то напрашиваются интересные выводы о России. В частности, то, что она не может воевать на два фронта.

"Это становится очевидным из событий в Сирии. Почему? Потому что значительные потери РФ в Украине привели к тому, что Москва уже вывела из Сирии большую часть подготовленного личного состава и техники и оставила своего союзника без необходимой поддержки. Как следствие, мы видим отступление не только сирийской армии, но и российской группировки войск. Более того, посмотрите как Россия умалчивает свои потери в Сирии", - добавил Тихий.

Он отметил, что это сигнал слабости российского режима, который "мы во многих местах мира увидим".