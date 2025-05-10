МИД Украины выразил демарш государствам, чьи лидеры были на параде в Москве

Вчера в МИД пригласили ряд аккредитованных в Украине руководителей дипломатических миссий государств, чьи представители присутствовали на военном параде в Москве. Дипломатам выразили демарш.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт МИД Украины.

Первый заместитель министра Сергей Кислица заявил, что на фоне агрессии РФ, массовых убийств украинцев, ударов по гражданской инфраструктуре, военных преступлений и преступлений против человечности - Украина считает участие чиновников иностранных государств в параде в России недружественным шагом.

"Был отмечен весомый вклад украинского народа, вместе с другими народами антигитлеровской коалиции и бывшего СССР, в победу над нацизмом 80 лет назад. Украина не позволит России воровать память о прошлом, присваивать коллективную победу или преуменьшать роль украинского народа в ней", - говорится в сообщении.

Также Кислица напомнил, что РФ продолжает отвергать попытки восстановить мир и до сих пор не приняла предложение США о полном и безусловном прекращении огня на 30 дней, которое Украина поддержала еще 11 марта. Также он подчеркнул, что Москва нарушает даже собственное объявленное "прекращение огня", продолжая ежедневные атаки украинских позиций по всей линии фронта.

"Присутствие высших должностных лиц ряда государств на организованных Кремлем мероприятиях не имеет ничего общего с чествованием памяти жертв и героев Второй мировой войны, а фактически является надругательством над ней, поддержкой современной агрессии в Европе, захватнической войны России против Украины", - резюмировали в МИД.