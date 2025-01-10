В МИД Украины отреагировали на подготовку встречи Трампа и Путина

"Дональд Трамп и раньше говорил о планах такой встречи (с Путиным, - ред.), поэтому ничего нового в этом мы не видим", - заявил Тихий.

Спикер МИД добавил, что позиция Киева остается простой: полномасштабная война должна завершиться справедливо. В то же время Трамп также настроен решительно на прекращение войны.

Тихий отметил, что сегодня главным является то, что Украина также ожидает встречи Трампа и президента Владимира Зеленского, поскольку сотрудничество со Штатами в приоритете.

"Мы готовимся к украинско-американским контактам на самом высоком и высоком уровне сразу после инаугурации", - добавил он.

Трамп планирует встречу с Путиным

Во время недавнего выступления перед губернаторами-республиканцамиТрамп заявил, что диктатор Путин выразил желание встретиться. В частности добавил, что встреча уже готовится, но не уточнял конкретных дат.

Между тем пресс-секретарь диктатора России Дмитрий Песков утверждал, что Путин, в свою очередь, готов к встрече с Трампом и "никаких условий для этого не требуется".