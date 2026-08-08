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В МИД Турции намекнули, что Россия может применить ядерное оружие

23:50 08.08.2026 Сб
2 мин
При каких обстоятельствах Москва может пойти на такой шаг?
aimg Эдуард Ткач
Фото: Хакан Фидан (Getty Images)

Глава МИД Турции Хакан Фидан комментируя российско-украинскую войну намекнул, что Россия в случае критического истощения на фронте и в тылу может применить ядерное оружие.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на эфир Anadolu.

"Когда война на истощение на фронте превращается в истощение в тылу, вопрос уже не в том, проиграть войну или нет, а в том, продолжите ли вы существовать как нация. Вы используете последнее средство, которое у вас есть", - сказал Фидан.

Он подчеркнул, что если разрушения достигнут критического уровня, то Россия может прибегнуть к последнему имеющемуся у нее средству (намек на ядерное оружие). По словам министра, общество в РФ уже требует чего-то подобного.

"Во время моего визита в Россию казалось, что этот вопрос может быть поднят, поскольку говорилось, что общественность требует чего-то подобного. Мы говорили об этом западным партнерам, и они тоже это знают. Это опасная ситуация. Все, что, как люди говорят, не произойдет, в итоге происходит", - заявил глава МИД Турции.

Резюмируя он подчеркнул, что международному сообществу нужно во что бы то ни стало вмешаться и остановить войну, так как она распространяется и географически, и с точки зрения целей и методов.

По словам Фидана, война РФ против Украины может перейти на еще более высокий уровень, поэтому этой ситуации нужно избежать.

Что еще известно

Напомним, в этом же интервью глава МИД Турции Хакан Фидан заявил, что Анкара призвала Украину и Россию ввести мораторий на удары по торговым судам в Черном море.

Также мы писали, что по словам и.о. главы МИД Украины Андрея Сибиги, спецпосланики Трампа намерены приехать в Киев для возобновления мирных переговоров.

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