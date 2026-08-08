В МИД Турции намекнули, что Россия может применить ядерное оружие

"Когда война на истощение на фронте превращается в истощение в тылу, вопрос уже не в том, проиграть войну или нет, а в том, продолжите ли вы существовать как нация. Вы используете последнее средство, которое у вас есть", - сказал Фидан.

Он подчеркнул, что если разрушения достигнут критического уровня, то Россия может прибегнуть к последнему имеющемуся у нее средству (намек на ядерное оружие). По словам министра, общество в РФ уже требует чего-то подобного.

"Во время моего визита в Россию казалось, что этот вопрос может быть поднят, поскольку говорилось, что общественность требует чего-то подобного. Мы говорили об этом западным партнерам, и они тоже это знают. Это опасная ситуация. Все, что, как люди говорят, не произойдет, в итоге происходит", - заявил глава МИД Турции.

Резюмируя он подчеркнул, что международному сообществу нужно во что бы то ни стало вмешаться и остановить войну, так как она распространяется и географически, и с точки зрения целей и методов.

По словам Фидана, война РФ против Украины может перейти на еще более высокий уровень, поэтому этой ситуации нужно избежать.