МИД опроверг сообщения о якобы проблемах с оформлением паспортов за границей

Сегодня ряд украинских СМИ заявили, что у МИД возникли проблемы с оформлением паспортов для граждан за рубежом. Директор полиграфкомбината "Украина" Татьяна Бондаренко отметила, что министерство не продлило договор о печати документов из-за якобы отсутствия денег.

По ее словам, отгрузка паспортов приостановилась еще с 21 апреля.

МИД опровергает

Спикер министерства Олег Николенко отметил, что 8 июня МИД и комбинат "Украина" заключили новый договор на изготовление 115 тысяч загранпаспортов. По его словам, 9 июня была отгружена первая партия - 41 тысяча паспортов.

"Сейчас идет отправка этих паспортов за границу для выдачи нашим гражданам в украинских зарубежных дипломатических учреждениях", - добавил он.

Николенко подчеркнул, что украинские посольства и консульства продолжают оформлять и выдавать паспорта в штатном режиме.

Украинцы могут получить паспорт за границей

Напомним, что Украина открыла в нескольких странах сервисные центры ГП "Документ". Они заработали в Польше (Варшава, Гданск, Краков, Вроцлав), Чехии (Прага), Словакии (Братислава), Испании (Мадрид, Валенсия), Германии (Берлин, Кельн) и Турции (Стамбул).

Граждане в сервисных центрах могут оформить ID-карту и загранпаспорт, обменять документы или заменить их.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.