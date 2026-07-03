ua en ru
Пт, 03 июля Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle Спецпроекты
Обстрел Киева Графики отключения света Drone Deals Ормузский пролив Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика Белая экономика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота
Досье
Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Новости » В мире

МИД России вызывает посла Швеции после "атаки дронов" на посольство

03:31 03.07.2026 Пт
2 мин
МИД России возлагает на шведскую власть всю ответственность
aimg Екатерина Коваль
МИД России вызывает посла Швеции после "атаки дронов" на посольство Фото: посольство России в Швеции (Getty Images)
Выключи хаос международных новостей! Получай только важное из РБК-Украина в Google

Министерство иностранных дел России намерено вызвать посла Швеции в Москве Кристину Юханнессон.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление пресс-секретаря российского МИД Марии Захаровой.

Детали инцидента с беспилотниками

Посла вызывают в связи с ночным инцидентом 2 июля, когда территория российского посольства в Стокгольме подверглась атаке беспилотников.

Как сообщил посол России в Швеции Сергей Беляев, Москва уже отреагировала на событие и направила официальную ноту протеста в шведский МИД. По его словам, здание дипломатической миссии атаковали два дрона.

Первый сбросил на территорию диппредставительства контейнер с красной краской, а второй беспилотник упал поблизости - к нему была прикреплена имитация самодельного взрывного устройства.

"То есть фактически нам устроили имитацию атаки на дипломатическую миссию", - заявил Беляев.

Обвинения со стороны российского МИД

В российском дипломатическом ведомстве назвали этот инцидент "попыткой устрашения сотрудников дипмиссии". Всю ответственность за произошедшее МИД РФ возлагает на шведскую сторону.

Россияне апеллируют к Венской конвенции о дипломатических сношениях 1961 года, обязывающей страну пребывания гарантировать безопасность и неприкосновенность помещений представительства.

Кроме того, российские дипломаты заявили, что подобные акции в шведской столице якобы приобрели регулярный характер.

"Никакие результаты расследования этих провокаций, счет которых идет уже на десятки, более чем за два года так и не привело", - пожаловались в сообщении министерства.

Напомним, 2 июля посольство России в Швеции выступило с заявлением о совершении "провокации" на территории своего дипломатического представительства в Стокгольме.

По утверждениям российских дипломатов, инцидент произошел с участием двух беспилотников. Один из дронов сбросил на территорию дипмиссии контейнер с красной краской, в то время как к другому аппарату была прикреплена имитация самодельного взрывного устройства.

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
Российская Федерация Швеция Дрони
Новости
В Сумской области усиливают защиту АЗС из-за российских атак
В Сумской области усиливают защиту АЗС из-за российских атак
Аналитика
Роботы будут вывозить НРК на боевые задачи: интервью с директором UGV Robotics
Константин Широкункорреспондент РБК-Украина Роботы будут вывозить НРК на боевые задачи: интервью с директором UGV Robotics