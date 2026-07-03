МИД России вызывает посла Швеции после "атаки дронов" на посольство
Министерство иностранных дел России намерено вызвать посла Швеции в Москве Кристину Юханнессон.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление пресс-секретаря российского МИД Марии Захаровой.
Детали инцидента с беспилотниками
Посла вызывают в связи с ночным инцидентом 2 июля, когда территория российского посольства в Стокгольме подверглась атаке беспилотников.
Как сообщил посол России в Швеции Сергей Беляев, Москва уже отреагировала на событие и направила официальную ноту протеста в шведский МИД. По его словам, здание дипломатической миссии атаковали два дрона.
Первый сбросил на территорию диппредставительства контейнер с красной краской, а второй беспилотник упал поблизости - к нему была прикреплена имитация самодельного взрывного устройства.
"То есть фактически нам устроили имитацию атаки на дипломатическую миссию", - заявил Беляев.
Обвинения со стороны российского МИД
В российском дипломатическом ведомстве назвали этот инцидент "попыткой устрашения сотрудников дипмиссии". Всю ответственность за произошедшее МИД РФ возлагает на шведскую сторону.
Россияне апеллируют к Венской конвенции о дипломатических сношениях 1961 года, обязывающей страну пребывания гарантировать безопасность и неприкосновенность помещений представительства.
Кроме того, российские дипломаты заявили, что подобные акции в шведской столице якобы приобрели регулярный характер.
"Никакие результаты расследования этих провокаций, счет которых идет уже на десятки, более чем за два года так и не привело", - пожаловались в сообщении министерства.
Напомним, 2 июля посольство России в Швеции выступило с заявлением о совершении "провокации" на территории своего дипломатического представительства в Стокгольме.
По утверждениям российских дипломатов, инцидент произошел с участием двух беспилотников. Один из дронов сбросил на территорию дипмиссии контейнер с красной краской, в то время как к другому аппарату была прикреплена имитация самодельного взрывного устройства.