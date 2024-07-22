МИД Германии создал группу для подготовки к возможному возвращению Трампа в Белый дом, - FT

Сотрудники различных отделов, включая о Северной Америке, планирования политики и посольства в Вашингтоне, создали неофициальную кризисную группу для обсуждения последствий победы Трампа на выборах в США и возможных реакций Берлина.

Последнее событие в повестке дня группы - решение президента США Джо Байдена отказаться от переизбрания после нескольких недель давления со стороны старших демократов и поддержать вице-президента Камалу Харрис в качестве своего преемника.

Многие в Германии обеспокоены возможным влиянием выхода Байдена из гонки на выборы, особенно учитывая последние опросы. Они готовятся к вероятной победе Трампа, что вызывает беспокойство в Берлине.

Германия опасается, что Трамп может вернуться с еще более протекционистской экономической политикой, включая возможное введение 10-процентных тарифов на импорт, что серьезно повредит экспортно-ориентированной немецкой экономике.

Беспокойство возросло после того, как Трамп выбрал Джей Ди Вэнса в качестве кандидата в вице-президенты, который скептически относится к глобализации, НАТО и поддержке Украины.