МИД Германии создал группу для подготовки к возможному возвращению Трампа в Белый дом, - FT

В Министерстве иностранных дел Германии дипломаты спешно готовятся к возможному возвращению Дональда Трампа в Белый дом, что может сильно повлиять на Германию и её позицию в мире.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Financial Times.
Сотрудники различных отделов, включая о Северной Америке, планирования политики и посольства в Вашингтоне, создали неофициальную кризисную группу для обсуждения последствий победы Трампа на выборах в США и возможных реакций Берлина.
Последнее событие в повестке дня группы - решение президента США Джо Байдена отказаться от переизбрания после нескольких недель давления со стороны старших демократов и поддержать вице-президента Камалу Харрис в качестве своего преемника.
Многие в Германии обеспокоены возможным влиянием выхода Байдена из гонки на выборы, особенно учитывая последние опросы. Они готовятся к вероятной победе Трампа, что вызывает беспокойство в Берлине.
Германия опасается, что Трамп может вернуться с еще более протекционистской экономической политикой, включая возможное введение 10-процентных тарифов на импорт, что серьезно повредит экспортно-ориентированной немецкой экономике.
Беспокойство возросло после того, как Трамп выбрал Джей Ди Вэнса в качестве кандидата в вице-президенты, который скептически относится к глобализации, НАТО и поддержке Украины.
21 июля президент США Джо Байден заявил, что не будет баллотироваться на второй срок. В своем сообщении в Twitter он предложил в качестве кандидата на пост президента вице-президента Камалу Харрис.
Несмотря на призывы некоторых республиканцев к отставке Байдена, представитель администрации США Эндрю Бейтс подтвердил, что Байден останется на своем посту до завершения срока.
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