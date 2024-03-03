МИД Литвы о российском обстреле Одессы: должны быть немедленные последствия

"Это абсолютно ужасное убийство. Умышленно убивая младенцев во сне, Россия заявляет о явном пренебрежении к любым мирным соглашениям, прошлым или будущим. Должны быть серьезные и немедленные последствия, а не безнаказанность", - подчеркнул литовский министр.

Удар россиян по Одессе

В ночь на 2 марта россияне атаковали Одессу и область дронами. После часа ночи в городе слышали взрывы, после чего стало известно о попадании одного из вражеских беспилотников в многоэтажку.

Как сообщали в командовании Объединенных сил ВСУ, в результате вражеской атаки на Одессу погибла семья военных с 7-месячной дочерью.

Кроме того, сегодня вечером под завалами дома в Одессе обнаружили тела 10-летнего мальчика и 8-летней девочки. Они были братом и сестрой, а тело их матери и сестрички извлекли из-под завалов сегодня утром.

На сегодня известно о 12 погибших в результате вражеской атаки, из них пятеро - дети.

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