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МИД Литвы: чем дольше обсуждается помощь Украине, тем быстрее Путин наращивает свои войска

Фото: глава МИД Литвы Габриэлюс Ландсбергис (flickr.com/mfa lithuania)
Автор: Валерия Полищук

Чем дольше мировое сообщество будет обсуждать, как следует или не следует помогать Украине, тем больше российский тиран Владимир Путин может наращивать свои вооруженные силы и убивать мирных жителей.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение министра иностранных дел Литвы Габриэлюса Ландсбергиса в Twitter.

"То, что нас сдерживает, - это страх. Мы боимся того, что будет, если Россия действительно проиграет эту войну. В Украине нет беспроигрышного сценария. Чтобы основы международного права выжили, украинцы должны восстановить и сохранить 100% своей территории и суверенитета", - написал он.

Министр подчеркнул, что когда мир полностью и окончательно примет тот факт, что Россия должна проиграть, чтобы избежать будущих войн, то на все остальные вопросы о поддержке Украины будет гораздо легче ответить.

"Чем дольше мы обсуждаем, как следует или не следует помогать Украине, тем больше Путин может наращивать свои вооруженные силы и убивать мирных жителей. Вот почему нам нужно преодолеть свой страх перед победой и действовать сейчас", - подчеркнул Ландсбергис.

Напомним, ранее президент Литвы Гитанас Науседа заявлял, что Литва намерена предоставить Украине оборудование для борьбы с дронами.

Кроме того, Литва выделит до 40 млн евро на поддержку Вооруженных сил Украины.

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