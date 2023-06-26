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МИД Испании о бунте Пригожина: внутренняя монолитность России показала, что в ней есть трещины

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Понедельник 26 июня 2023 19:51
МИД Испании о бунте Пригожина: внутренняя монолитность России показала, что в ней есть трещины Фото: глава МИД Испании Хосе Мануэль Альбарес (Getty Images)
Автор: Валерия Полищук

Бунт основателя ЧВК "Вагнера" Евгения Пригожина против Кремля свидетельствует о том, что внутренняя монолитная прочность российского режима показала, что в нем есть "бреши и проломы, которые очень глубоки".

Об этом заявил министр иностранных дел, Европейского союза и сотрудничества Испании Хосе Мануэль Альбарес, сообщает РБК-Украина со ссылкой на La Vanguardia.

По его словам, в ходе заседания глав МИД стран Европейского союза не было разработано никаких сценариев будущего".

"Поскольку то, что мы сделали, это оценка событий, которые произошли вчера и которых никто не ожидал, это внутреннее дело России и, следовательно, обусловлено внутренней российской динамикой", - заявил Альбарес.

Он подчеркнул, что страны ЕС будут продолжать следить за ситуацией в РФ.

"Конечно, тот факт, что Россия, которая является ядерной державой, подвержена такого рода внутренним разногласиям - это то, что мы будем продолжать анализировать и очень внимательно следить, всегда объединившись с нашими европейскими партнерами и нашими союзниками по НАТО", - сказал он.

Бунт Пригожина

Лидер наемников "Вагнера" Евгений Пригожин начал военный мятеж вечером 23 июня. "Вагнеровцы" фактически без боя захватили Ростов-на-Дону и Воронеж. Колонны "Вагнера" не дошли до Москвы около 200 км, поскольку Пригожин вечером 24 июня заявил, что прекращает поход на Москву.

Позже стало известно, что Пригожина отправляют в Беларусь, закрывая уголовные дела о перевороте.

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