МИД Эстонии о требовании Эрдогана по Швеции: не можем ставить ЕС и НАТО в один котел

"НАТО и Евросоюз - разные организации. Мы не можем ставить Евросоюз и НАТО в один котел. В Евросоюзе есть страны, которые не являются членами НАТО, и в НАТО есть страны, которые не являются членами Европейского союза", - заявил он.

Министр добавил, что Эстония всегда поддерживала и будет поддерживать вступление Турции в ЕС.

При этом Цахкна назвал заявление президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана политическим ходом, выразив надежду, что решение будет найдено и что саммит НАТО в Вильнюсе послужит позитивным сигналом для Швеции.

"Эстония и союзники ждут от Турции окончательного согласия на то, чтобы Швеция стала полноправным членом НАТО. Швеция выполнила все условия для вступления в НАТО. Я очень надеюсь, что из этого есть выход. Я оптимист, и надеюсь, что будут положительные сообщения", - заявил министр.

Заявление Эрдогана

Похоже, что Эрдоган обнаружил новое препятствие для Швеции, которое нужно преодолеть, чтобы присоединиться к военному альянсу. В частности, он намекнул, что Турция уже более 50 лет ожидает вступления в ЕС.

Эрдоган не уточнил, является ли затянувшаяся попытка Анкары вступить в ЕС новым условием для вступления Швеции в НАТО, или это просто вопрос, который Турция снова хочет поднять.

Вступление Швеции в НАТО

В прошлом году, после полномасштабного вторжения РФ в Украину, Швеция подала заявку на вступление в Альянс. Ратифицировали ее все страны-члены НАТО, за исключением Турции и Венгрии.

В июне 2022 года, министры иностранных дел Турции, Швеции и Финляндии подписали трехсторонний меморандум, который устанавливал аспекты поддержки между этими тремя странами в вопросах безопасности.

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