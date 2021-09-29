Під Мюнхенський каток. "Динамо" розгромно поступилося "Баварії" у другому турі ЛЧ

"Баварія" не поспішаючи почала цей поєдинок, намагаючись по багато контролювати м'яч. Але перший удар у зустрічі був за гравцями "Динамо" - на 9-й хвилині Циганков пробивав з хорошої позиції після флангового прострілу від Тимчика, але не влучив у площину.

Мюнхенці відповіли вже через хвилину супермоментом. Гнабрі навісив на Левандовскі, а поляк, вигравши боротьбу у Забарного, пробив головою під поперечину з лінії воротарського. Бущан у відмінному стрибку м'яч перевести на кутовий зміг. Щоправда, це лише відтермінувало гол для "Баварії". Вже після подачі з кутового Сидорчук у своєму штрафному зіграв рукою-пенальті. Штраф чітко реалізував той же Левандовскі - 1:0.

Німці продовжили грати з м'ячем на половині поля українців і на 27-й хвилині рахунок збільшили. Андрієвський, намагаючись вибігти в контратаку, далеко відпустив від себе м'яч у центрі поля, Мюллер м'яч перехопив і вивів на забійну позицію Левандовскі, який без проблем переправив м'яч у сітку воріт Бущана - 2:0.

Ще однією помилкою киян мюнхенці мало не скористалися на 35-й хвилині. Цього разу м'яч у центрі поля втратив Сидорчук, гравці "Баварії" запустили у відрив Сані, який з лінії штрафного зарядив у штангу.

Могли кияни під кінець першої половини один м'яч відквитати, мало не скориставшись захопленістю господарів атакою і пресингом на чужій половині. Після успішного виходу з-під пресингу "біло-сині" вивалилися на чужу половину три в одного. Циганков відпасував на Гармаша, а той переправив на Де піну. Пас на уругвайця був трохи в спину, що збило темп, але все ж лівому хаву української команди з меж штрафного пробити вдалося, але свою команду врятував Нойєр.

У другому таймі ситуація особливо не змінилася. Баварці створили достатньо моментів для голів і змогли забити ще тричі. Спершу на 68-й хвилині Гнабрі втік від захисників, увійшов до штрафного майданчика і на силу пробив під поперечину - 3:0.

А через шість хвилин м'яч зірвався у Сані з ноги під час флангової подачі і влетів у "дев'ятку" воріт Бущана - 4:0.

Фінальну крапку поставив Чупо-Мотінг, який виграв верхову боротьбу після подачі з флангу і переправив м'яч головою в нижній кут воріт Бущана - 5:0.

"БАВАРІЯ" - "ДИНАМО" 5:0

Левандовскі, 12 (п), 27; Гнабрі, 68; Сане, 74, Чупо-Мотінг, 87

"Баварія": Нойєр - Зюле, Упамекано, Ернандес, Девіс (Павар, 69) - Горецька (Забітцер, 79), Кімміх - Гнабрі (Мусіала, 69), Мюллер, Сане (Сарр, 79) - Левандовскі (Чупо-Мотінг, 79)

"Динамо": Бущан - Тимчик (Кендзьора, 46), Забарний, Шабанов, Миколенко - Сидорчук, Андрієвський - Циганков (Караваєв, 70), Шапаренко (Шепелєв, 46), Де Пена - Гармаш (Супряга, 70)