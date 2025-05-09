МЮ, "Тоттенхэм" и "Челси" отыгрались за "Арсенал": три английских клуба - в еврокубковых финалах

Лига Европы, полуфинал, ответные матчи

"Манчестер Юнайтед" - "Атлетик" - 4:1 (первый матч - 3:0)

Голы: Маунт, 72, 90+1, Каземиро, 80, Гойлунн, 85 - Хаурегисар, 31

"Буде-Глимт" - "Тоттенхэм" - 0:2 (первый матч - 1:3)

Голы: Соланке, 63, Порро, 69

Лига конференций, полуфинал, ответные матчи

"Челси" - "Юргорден" - 1:0 (первый матч - 4:1)

Гол: Дьюсбери-Холл, 38

"Фиорентина" - "Бетис" - 2:2, дополнительное время (первое матч - 1:2)

Голы: Госенс, 34, 42 - Антони, 30, Эззальзули, 97

Лига Европы: сугубо английский финал

Второй по значимости евротурнир показал всем уровень современной АПЛ. В финале сойдутся команды, которые сейчас занимают в турнирной таблице чемпионата Англии 15-ю и 16-ю строчки.

Одержав убедительные победы в первых полуфинальных матчах, МЮ и "Тоттенхэм" в ответных поединках позволили себе немного расслабиться.

МЮ дома пропустил от "Атлетика" еще до перерыва: гол-красавец из-за пределов штрафной положил Хаурегисар. Однако, подарив баскам надежду, хозяева не позволили им развить успех. А в конце матча, измотав соперника, сами забили аж четыре гола. Так отошла в вечность мечта "Атлетика" сыграть в домашнем финале Лиги Европы.

В свою очередь "Тоттенхэм" до середины второго тайма играл с норвежским "Буде-Глимтом" в кота и мышь, даже позволяя скандинавам создавать моменты у своих ворот. Наигравшись - забили дважды в течение шести минут и закрыли противостояние.

Таким образом 21 мая на стадионе "Сан-Мамес" в Бильбао трофей разыграют английские МЮ и "Тоттенхэм". Для обоих соперников победа в Лиге Европы станет единственным шансом на попадание в основной этап Лиги чемпионов в сезоне-2025/26.

"Бетис": от "Кривбасса" - до Вроцлава.

"Челси" в матче, превратившемся в формальность, малой кровью минимально одолел шведский "Юргорден". Все остались довольны. "Синие", как главные фавориты ЛК с самого старта, без напряжения добрались до финала. А для "Юргордена" полуфинал еврокубка - достижение, о котором в Стокгольме будут вспоминать годами.

Единственное конкурентное противостояние дня состоялось в итальянской Флоренции, где играли местная "Фиорентина" и "Бетис" из Испании. Здесь дело дошло до овертайма. Испанский "Бетис", который, напомним, в квалификации ЛК выбил из турнира наш "Кривбасс", доминировал в обоих поединках. Но дома, вместо довести дело до разгрома, сам пропустил гол. А в гостях - открыл счет, после чего еще до перерыва получил два мяча в свои ворота. Во втором тайме могли забить обе команды, но так и не сделали этого.

В овертайме Фортуна таки улыбнулась "Бетису". Эззальзули сравнял счет в матче и этого было достаточно испанцам для общей победы.

В финале Лиги конференций 28 мая на городском стадионе польского Вроцлава сыграют "Челси" и "Бетис".