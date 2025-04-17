МЮ - "Лион", "Лацио" - "Буде-Глимт" и другие битвы в еврокубках сегодня: когда и где смотреть

Первыми начнут участники Лиги конференций: здесь два матча из четырех стартуют в 19:45 по Киеву. В это время прозвучат стартовые свистки во встречах итальянской "Фиорентины" со словенским "Целье" и польской "Ягеллонии" с испанским "Бетисом".

А в 22:00 на поле выйдут команды из двух других пар. Английский "Челси" примет польскую "Легию", а австрийский "Рапид" - шведский "Юргорден".

Ответные матчи 1/4 финала Лиги конференций 17 апреля:

19:45, "Фиорентина" - "Целье" (первый матч - 2:1)

19:45, "Ягеллония" - "Бетис" (первый матч - 0:2)

22:00, "Челси" - "Легия" (первый матч - 3:0)

22:00, "Рапид" Вена - "Юргорден" (первый матч - 1:0)

В отличие от ЛК, все участники Лиги Европы стартуют в одно время - в 22:00. Итальянский "Лацио" сыграет с норвежским "Буде-Глимтом", немецкий "Айнтрахт" - с английским "Тоттенхэмом", испанский "Атлетик" - с шотландским "Рейнджерсом", а английский МЮ - с французским "Лионом".

Ответные матчи 1/4 финала Лиги Европы 17 апреля:

22:00, "Лацио" - "Буде-Глимт" (первый матч - 0:2)

22:00, "Айнтрахт" - "Тоттенхэм" (первый матч - 1:1)

22:00, "Манчестер Юнайтед" - "Лион" (первый матч - 2:2)

22:00, "Атлетик" - "Рейнджерс" (первый матч - 0:0)

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Реальность полуфинала за полярным кругом

В Лиге конференций судьба почти всех противостояний определилась уже в первым матчах. Вопросы могут возникнуть разве что в повторном поединке "Рапида" с "Юргорденом". Хотя и здесь фаворитами считаются австрийцы, которые подтвердили свой статус в Стокгольме, а теперь должны закрепить его в Вене.

А вот в Лиге Европы, судя по всему, будет жарко. Три ничьи после стартовых встреч - говорят сами за себя. Но тяжелее всего, пожалуй, будет единственным победителям в стартовой игре. Норвежскому "Буде-Глимту", несмотря преимущество в два мяча, будет очень трудно удержать его на "Стадио Олимпико" в Риме. Но если удастся - произойдет настоящая сенсация. Команда из города, расположенного за Северным полярным кругом будет претендовать на выход в финал второго по значению еврокубка. Такого в истории континентального футбола еще не случалось.