МЮ, "Челси" и другие гранды: полное расписание матчей четверга в Лиге Европы и Лиге конференций

После четвертьфинальных баталий в Лиге чемпионов стартуют матчи аналогичных стадий в других континентальных турнирах - Лиге Европы и Лиге конференций. Все восемь поединков пройдут 10 апреля.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт европейского футбола .

В Лиге Европы первыми выйдут на поле футболисты норвежского "Буде-Глимт" и итальянского "Лацио". Игра в городе Буде, расположенном за Северным полярным кругом, начнется в 19:45 по киевскому времени.

Другие поединки стартуют в 22:00. В них французский "Лион" сыграет с английским "Манчестер Юнайтед", еще один представитель АПЛ - "Тоттенхэм" примет немецкий "Айнтрахт", а шотландский "Рейнджерс" встретится с испанским "Атлетиком".

Список матчей 1/4 финала Лиги Европы 10 апреля:

19:45, "Буде-Глимт" - "Лацио"

22:00, "Тоттенхэм" - "Айнтрахт"

22:00, "Лион" - "Манчестер Юнайтед"

22:00, "Рейнджерс" - "Атлетик"

Четвертьфинальную стадию Лиги конференций также в 19:45 в польской Варшаве откроют местная "Легия" и лондонский "Челси", в заявке которого все еще находится наш Михаил Мудрик.

Еще три игры начнутся в 22:00. Испанский "Бетис" примет еще один польский клуб - "Ягеллонию", словенский "Целье" - итальянскую "Фиорентину", а шведский "Юргорден" - австрийский "Рапид" из Вены.

Список матчей 1/4 финала Лиги конференций 10 апреля:

19:45, "Легия" - "Челси"

22:00, "Бетис" - "Ягеллония"

22:00, "Целье" - "Фиорентина"

22:00, "Юргорден" - "Рапид" Вена

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Анонс главных матчей турниров

Центральным в Лиге Европы, безусловно, является противостояние "Лиона" и "Манчестер Юнайтед". Фаворита в этой паре определить не так просто. С одной стороны "Лион", который фактически не заметил сопротивления ФКСБ в 1/8 финала, разгромив румынский клуб с общим счетом - 7:1. С другой - МЮ, который благодаря хет-трику Бруну Фернандеша прошел испанский "Реал Сосьедад" - 5:2 по сумме двух матчей.

Для обоих соперников Лига Европы остается чрезвычайно важным турниром на фоне неудачных выступлений на внутренней арене. Ранее "Лион" и МЮ провели между собой четыре еврокубковые встречи. Дважды побеждали англичане, а еще два матча завершились вничью. Причем ничейные результаты (2:2 и 1:1) фиксировались именно в Лионе.

В Лиге конференций выделим соперничество "Легии" и "Челси". Лондонцы - претенденты номер один на успех в турнире. Для польской команды - это первый еврокубковый четвертьфинал за 35 лет. И она сделает все возможное, чтобы новая история на этом не завершилась.