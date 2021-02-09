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У М'янмі знову протестували проти перевороту. Поліція відкрила вогонь по мітингувальникам

Автор: Дмитро Левицький

У вівторок, 9 лютого, у М'янмі знову протестували проти військового перевороту в країні. Між протестувальниками та силовиками сталися сутички, які переросли у стрілянину.

Про це повідомило агентство Reuters.

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Сьогодні вперше з початку протестів проти держперевороту у М'янмі сталися сутички з кровопролиттям. Поранення отримали обидві сторони зіткнень. Одна жінка отримала тяжке поранення в голову. Лікарі вважають, що вона навряд виживе.

Медична допомога знадобилася ще трьом людям, які, попередньо, отримали поранення від гумових куль. Силовики стріляли з вогнепальної зброї переважно вгору. Також мітингувальників розганяли водометами.

Водночас державне телебачення М'янми заявило про поранених серед представників поліції. Це також стало першим визнанням наявності протестів в країні після перевороту.

Нагадаємо, 1 лютого у М'янмі військові затримали президента та захопили владу в країні. На такий крок вони пішли через поразку на виборах.

Як писало РБК-Україна, після держперевороту у М'янмі заблокували роботу соціальних мереж.

Додамо, у неділю в М'янмі протестували проти державного перевороту. Протестувальники вимагали звільнити президента.

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Новини України протестМьянмадержпереворотСтрільба
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