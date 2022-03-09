"Ми зайшли, як військові злочинці": полонені РФ покаялися перед українцями

"Сказати те, що хотів вибачитися перед ними (українцями. - Ред.), те що ми зайшли на їх територію, вникли, як військові злочинці. Тому що наша влада сказала, те що тут потрібно врятувати мирне населення", - сказав один з полонених, Рассказов Володимир.

Також він звернувся до решти військових, громадян РФ із закликом кидати зброю, залишати дислокації, тому що тут мирне населення, яке не хоче війни.

Решта полонених також попросили прощення перед українцями за те, що вони прийшли вбивати наш народ. Сказавши, що вони - військові злочинці.

Відзначимо, що багато хто з цих військовополонених - бійці 15-ї окремої мотострілецької Олександрійської бригади Збройних сил Росії. Бригада брала участь у захопленні Криму в 2014 році і окупації окремих районів Луганської області, а також у злочинній операції в Сирії.