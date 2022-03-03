"Ми не здамося": Кличко розповів про оборону Києва

Мер Києва Віталій Кличко заявив, що українцям нікуди відступати, і ми захистимо наш дім від російських загарбників.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на інтерв'ю Кличка Reuters.
"Ми не здамося. Нам нікуди відступати. Тисячі вже були вбиті в цій війні проти України. І ця кількість зростатиме, на жаль", - зазначив Кличко.
Він також підкреслив, що влада Києва евакуювала сиріт до Польщі та Німеччини.
"Ситуація напружена, люди стривожені, адже тривають постійні обстріли по житлових кварталах і об'єктах критичної інфраструктури", - сказав Кличко.
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