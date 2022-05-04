"Ми не можемо покладатися на зброю СРСР". Кулеба закликав Британію передати сучасні танки

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Sky News .

Очільник МЗС закликав Британію надати танки безпосередньо Україні. Наразі тамтешній уряд готовий віддати броньовані бойові машини Польщі, щоб та взамін передала ЗСУ радянські танки.

Кулеба вірить, що на цьому етапі війни Україна повинна перейти на використання західної техніки. Головна нагальна потреба українських військ – реактивні системи залпового вогню.

"Ми більше не можемо покладатися на постачання в Україну зброї радянських часів. Це більше не працює. Це кінець історії. Нам потрібна вичерпна програма переходу від зброї радянської епохи до озброєння стандартів НАТО. Нам треба, щоб британські танки передали відразу Україні", – розповів міністр.

Раніше британський прем'єр-міністр Джонсон заявив про наміри передати Польщі танки Challenger 2. У відповідь польський уряд передасть Україні радянські танки Т-72.